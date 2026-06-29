かっぱ寿司×トミカ、コラボ第2弾「光るたこトラック」が7・6登場 暗いところで“タコ”がやさしく光る仕様
かっぱ寿司が、玩具メーカー・タカラトミーのダイキャスト製ミニカー『トミカ』とコラボレーションしたキャンペーン第2弾を7月6日から全国のかっぱ寿司で配布する。
【写真】暗いところでやさしく光る！かっぱ寿司×トミカ第2弾の限定コラボ商品
今回の企画「かっぱ寿司キャンペーントミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」の第1弾の「ターレー（ぴちぴち動く鯛）」に続く第2弾は、『トラック（暗いところでやさしく光るたこ）』。大きな「たこ」を荷台に載せた運搬トラックをモチーフにした限定トミカが登場する。
生きたまま運ばれるたこの輸送シーンをイメージしており、荷台に載せたたこが暗い場所でやさしく光るギミックを搭載。さらに、水槽部分は取り外して遊ぶこともできる仕様となっている。
かっぱ寿司では、新鮮なたこが店舗へ届くまでには、多くの人の仕事が関わっている。海で水揚げされたたこは船内の水槽で生きたまま港へ運ばれ、その後も生きた状態でトラック輸送される。おいしさを保つために活〆加工を施し、急速冷凍することで鮮度を閉じ込めているという。こうした漁師や物流、加工に携わる人たちの仕事を知るきっかけとして、今回のミニカーを企画した。
同社は「このおすしは、どうやってお店までやってきたのかな？」と子どもたちが食べ物の背景に興味を持ち、魚や食文化への理解を深めるきっかけになればとの思いを込めたとしている。
キャンペーンは7月6日から、全国のかっぱ寿司（一部店舗を除く）で実施。会計で税込3500円ごとに、かっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付き引換券」をレジで提示すると、限定オリジナルミニカーを1台プレゼントする。在庫がなくなり次第終了となる。
【キャンペーン概要】
・開始日：7月6日（月）〜なくなり次第終了
・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗を除く）
・内容：会計税込3500円ごとに、かっぱ寿司公式アプリのバーコード付引換券提示で限定トミカを1台プレゼント
【写真】暗いところでやさしく光る！かっぱ寿司×トミカ第2弾の限定コラボ商品
今回の企画「かっぱ寿司キャンペーントミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」の第1弾の「ターレー（ぴちぴち動く鯛）」に続く第2弾は、『トラック（暗いところでやさしく光るたこ）』。大きな「たこ」を荷台に載せた運搬トラックをモチーフにした限定トミカが登場する。
生きたまま運ばれるたこの輸送シーンをイメージしており、荷台に載せたたこが暗い場所でやさしく光るギミックを搭載。さらに、水槽部分は取り外して遊ぶこともできる仕様となっている。
同社は「このおすしは、どうやってお店までやってきたのかな？」と子どもたちが食べ物の背景に興味を持ち、魚や食文化への理解を深めるきっかけになればとの思いを込めたとしている。
キャンペーンは7月6日から、全国のかっぱ寿司（一部店舗を除く）で実施。会計で税込3500円ごとに、かっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付き引換券」をレジで提示すると、限定オリジナルミニカーを1台プレゼントする。在庫がなくなり次第終了となる。
【キャンペーン概要】
・開始日：7月6日（月）〜なくなり次第終了
・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗を除く）
・内容：会計税込3500円ごとに、かっぱ寿司公式アプリのバーコード付引換券提示で限定トミカを1台プレゼント