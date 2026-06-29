◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-1DeNA（6月28日、横浜スタジアム）

7回106球を投げ、2安打6三振で無失点に抑えた巨人の井上温大投手は、今季6勝目をあげました。今シーズンはDeNA戦で3試合とも勝利できていて、「いいイメージで投げられている」としましたが、「援護してくれているので。打者の皆さんとの兼ね合いもありますし、いい方向に行っているかなと思います」と野手陣に感謝の言葉を述べました。

それでも、この日は自らのバットでも2点目を稼ぎました。4回、ランナー1、3塁でライトの頭上を越えていくかと思われた犠牲フライ。笑顔で1塁からベンチに戻ってく姿に巨人ベンチも大いに盛り上がっていました。井上投手もこの打席を振り返り「簡単に打ち取られるのはもったいないので、なんとか食らいついていこうと思ったのが、結果に繋がったなと思います。 とにかく前に飛ばして、事を起こそうと思って打ちました」と笑顔を見せました。