「とにかく前に飛ばして、事を起こそうと」巨人・井上温大 投げてよし打ってよしで今季6勝目
◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-1DeNA（6月28日、横浜スタジアム）
7回106球を投げ、2安打6三振で無失点に抑えた巨人の井上温大投手は、今季6勝目をあげました。今シーズンはDeNA戦で3試合とも勝利できていて、「いいイメージで投げられている」としましたが、「援護してくれているので。打者の皆さんとの兼ね合いもありますし、いい方向に行っているかなと思います」と野手陣に感謝の言葉を述べました。
by ライブドアニュース編集部
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◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-1DeNA（6月28日、横浜スタジアム）
7回106球を投げ、2安打6三振で無失点に抑えた巨人の井上温大投手は、今季6勝目をあげました。今シーズンはDeNA戦で3試合とも勝利できていて、「いいイメージで投げられている」としましたが、「援護してくれているので。打者の皆さんとの兼ね合いもありますし、いい方向に行っているかなと思います」と野手陣に感謝の言葉を述べました。