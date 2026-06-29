日本ハム福島蓮が6回1失点で今季3勝目

28日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。オリックスは5-2で楽天に勝利した。3回に中川圭太内野手の適時打で先制。6回に逆転を許したが、7回に西川龍馬外野手がキャリア初となる3号満塁弾を放ち再び逆転に成功した。先発の九里亜蓮投手は7回2失点で6勝目。楽天は3番手の中込陽翔投手が誤算だった。

日本ハムは5-1で西武に勝利した。1点を追う5回、吉田賢吾捕手の二塁打で好機を作り、水谷瞬外野手の2点適時打で逆転。その後も吉田や奈良間大己内野手の適時打と3号ソロなどでリードを広げた。先発の福島蓮投手は6回1失点で3勝目。西武は先発の渡邉勇太朗投手が6回3失点で敗戦投手となるも、6試合連続のクオリティスタートを達成した。

ロッテは延長12回の末、ソフトバンクと3-3の引き分けに終わった。2回に3点を先制されたが、5回に山口航輝外野手の11号2ランなどで同点。先発の小島和哉投手は2回3失点で降板したが、以降は高野脩汰投手ら救援陣8投手が無失点リレーを披露した。ソフトバンクは正木智也外野手の9号3ランで奪ったリードを守れず、手痛いドローに終わった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）