日本時間30日に決戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと激突する。賞金が大幅に増額となった今大会。勝って16強入りか、敗れて32強止まりか、勝敗によって大きな差となる。

日本時間30日午前2時。ブラジルとの大一番が始まる。

2006年W杯の1次リーグでは1-4と完敗したが、昨年の親善試合では0-2から3-2と劇的な逆転勝ち。イレブンも王国撃破に闘志を燃やしている。

48か国が参加した今大会は、FIFAから各国協会への賞金も破格。16強で1500万ドル（約24億2000万円）、決勝T1回戦敗退の32強で1100万ドル（約17億7000万円）となっている。日本はブラジル戦の勝敗で約6億5000万円もの差が出る。

2022年カタール大会で16強となった際、日本は1300万ドル（約20億9000万円）を得た。今大会は賞金総額が前回大会の約1.5倍に。優勝は5000万ドル（約80億5000万円）となっている。



（THE ANSWER編集部）