梅雨前線の活動が再び活発となり、次のまとまった雨は7月1日(水)頃からとなりそうです。西日本を中心に雨量が多くなり、前線の位置次第では警報級の大雨となる恐れがあります。一方、日本の南の海上には新たな台風の卵も。今度の動向に注意が必要です。

7月1日頃から前線が活発化 西日本を中心に大雨の恐れ

この先、明日30日(火)までは広く晴れ間が出ますが、7月1日(水)になると、梅雨前線が九州付近から本州付近へゆっくり北上する見込みです。さらに上空には寒気を伴った気圧の谷が近づくため、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。九州から中国、四国を中心に雨の降り方が強まりそうです。2日(木)から3日(金)にかけては近畿や東海、関東、東北へ雨雲が広がり、前線の位置や活動次第では西日本を中心に警報級の大雨となる可能性があります。これまでの雨で地盤が緩んでいる地域では土砂災害に十分に注意が必要です。また、河川の増水や低い土地の浸水、落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。

週末も雨の所が多い 梅雨空はまだ続く

3日(金)にかけて停滞していた梅雨前線が東に抜けても、再び新たな前線が4日(土)から5日(日)にかけて、東シナ海から西日本付近へ進む見込みです。西日本や東日本では曇りや雨の日が多くなるでしょう。週末も外出には雨具が欠かせず、梅雨空が続きそうです。



一方、北海道は晴れ間の出る日が比較的多くなりますが、前線や寒気の影響で一時的に雨が降る日もありそうです。沖縄・奄美は太平洋高気圧に覆われて、晴れて真夏のような暑さが続くでしょう。

新たな台風の卵にも注目

さらにマリアナ諸島の東には、熱帯低気圧が発生する見込みです。現時点では今後の日本への影響ははっきりしていません。ただ、台風や熱帯低気圧が日本の南を進む場合は、暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込み、雨雲が発達しやすくなることがあります。この時期は、つい先日のように梅雨前線と台風の影響が重なって雨量が急増することも少なくありません。



今週後半は梅雨前線の動きに加え、新たな台風の卵やその動きにも注目が集まりそうです。最新の気象情報を確認し、大雨への備えは早めに進めるようにしてください。

大雨の備えを

まだまだ続く梅雨の時期の大雨への備えとして、まずは避難場所や避難経路を確認しておきましょう。避難先は1か所だけでなく、複数把握し、道路が冠水した場合などを想定して複数の避難経路を考えておくことが大切です。



また、ハザードマップなどで浸水や土砂災害の危険性が高い場所を確認し、自宅や職場周辺のリスクを事前に把握しておきましょう。合わせて、飲料水や非常食、懐中電灯、携帯ラジオなどの非常用品を準備し、いつでも持ち出せるようにしておくと安心です。



さらに、側溝や排水溝に落ち葉やごみが詰まっていると雨水があふれる原因となるため、大雨の前に掃除を済ませておくことも重要です。