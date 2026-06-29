ドル円理論価格 1ドル＝160.81円（前日比-0.54円）
ドル円理論価格 1ドル＝160.81円（前日比-0.54円）
割高ゾーン：161.06より上
現値：161.73
割安ゾーン：160.55より下
過去5営業日の理論価格
2026/06/26 161.35
2026/06/25 161.05
2026/06/24 161.46
2026/06/23 161.34
2026/06/22 160.95
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：161.06より上
現値：161.73
割安ゾーン：160.55より下
過去5営業日の理論価格
2026/06/26 161.35
2026/06/25 161.05
2026/06/24 161.46
2026/06/23 161.34
2026/06/22 160.95
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。