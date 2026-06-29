中国国家統計局は6月27日、今年1〜5月の工業企業利益データを発表しました。データによると、工業企業の利益は比較的速いペースで増加しており、その中でもハイテク製造業のけん引作用が引き続き顕著で、電子産業が大きく寄与しています。

1〜5月は、一定規模以上の工業企業の営業収入が安定して増加したことで、全国の一定規模以上の工業企業の利益は前年同期比18.8％増となりました。この伸び率は1〜4月期と比べて0.6ポイント拡大しており、工業企業の利益は比較的速いペースで増加しました。

国家発展改革委員会産業経済・技術経済研究所工業室の徐建偉主任は「現在の工業の収益にはいくつかの前向きな変化が見られる。第一に、技術集約度の高い一部の設備製造業の利益の増加が目立ち、汎用（はんよう）機器、専用設備、電気機械、計器類などの業種では自主的な技術開発が加速し、製品の品質・性能が向上しており、利益改善を支えている。第二に、技術革新や製品の更新が速い新興産業でも利益改善が顕著であり、電子情報産業では消費者に人気の新型スマート製品が新たな利益成長の原動力となっている」と述べました。（提供/CGTN Japanese）