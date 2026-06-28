「バチクソカッコいい」「昔のマンU思い出す」湘南がアンブロ製の新ユニフォームを公開
湘南ベルマーレは28日、2026-27シーズンに着用するユニフォームのデザインを発表した。
湘南は加茂商事株式会社とオフィシャルサプライヤー契約を締結し、2026-27シーズンからデサントジャパン株式会社が展開するフットボールブランド「umbro」のユニフォームおよびトレーニングウェアを着用する。
フィールドプレーヤー1stはクラブカラーのライトグリーンとブルーを基調とし、umbroブランドのダブルダイヤモンドを融合。袖ラインや前後ボディーにダブルダイヤモンドが入っている。
クラブが公式X(@bellmare_staff)で新ユニフォームのプロモーション動画を投稿すると、「バチクソカッコいい!!」「肩のラインめっちゃ好き!!!!!」「昔のマンU思い出すクラシックスタイル!」「umbroさん、センス良し」「GK1st黒良すぎるな…」「キーパーユニバカ売れしそう」と好評の声が飛び交った。
湘南は加茂商事株式会社とオフィシャルサプライヤー契約を締結し、2026-27シーズンからデサントジャパン株式会社が展開するフットボールブランド「umbro」のユニフォームおよびトレーニングウェアを着用する。
フィールドプレーヤー1stはクラブカラーのライトグリーンとブルーを基調とし、umbroブランドのダブルダイヤモンドを融合。袖ラインや前後ボディーにダブルダイヤモンドが入っている。
2026/27 NEW UNIFORM— 湘南ベルマーレ (@bellmare_staff) June 28, 2026
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