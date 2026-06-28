　湘南ベルマーレは28日、2026-27シーズンに着用するユニフォームのデザインを発表した。

　湘南は加茂商事株式会社とオフィシャルサプライヤー契約を締結し、2026-27シーズンからデサントジャパン株式会社が展開するフットボールブランド「umbro」のユニフォームおよびトレーニングウェアを着用する。

　フィールドプレーヤー1stはクラブカラーのライトグリーンとブルーを基調とし、umbroブランドのダブルダイヤモンドを融合。袖ラインや前後ボディーにダブルダイヤモンドが入っている。

　クラブが公式X(@bellmare_staff)で新ユニフォームのプロモーション動画を投稿すると、「バチクソカッコいい!!」「肩のラインめっちゃ好き!!!!!」「昔のマンU思い出すクラシックスタイル!」「umbroさん、センス良し」「GK1st黒良すぎるな…」「キーパーユニバカ売れしそう」と好評の声が飛び交った。