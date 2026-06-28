マジョルカFW浅野拓磨が広島に10年ぶり復帰「リーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーします」
サンフレッチェ広島は28日、マジョルカ(スペイン1部)の元日本代表FW浅野拓磨(31)が2026-27シーズンから完全移籍で加入することを発表した。10年ぶりの復帰となる。
三重県出身の浅野は2013年に四日市中央工高から広島へ加入。2度のJ1リーグ優勝などに貢献すると、2016年7月にアーセナルへ完全移籍し、同8月にシュツットガルトへ期限付き移籍した。
その後、ハノーファー(ドイツ)、パルチザン(セルビア)、ボーフム(ドイツ)でもプレーし、2024年7月にマジョルカへ。2025-26シーズンは公式戦23試合に出場し、1ゴールを記録した。
また、日本代表としては国際Aマッチ通算53試合に出場し、9得点をマーク。前回のカタールW杯ではドイツを破る決勝ゴールを決めたが、今大会はメンバー入りを逃した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW浅野拓磨
(あさの・たくま)
■生年月日
1994年11月10日(31歳)
■出身地
三重県
■身長/体重
173cm/71kg
■血液型
A型
■経歴
八風中-四日市中央工高-広島-アーセナル(イングランド)-シュツットガルト(ドイツ)-アーセナル(イングランド)-ハノーファー(ドイツ)-アーセナル(イングランド)-パルチザン(セルビア)-ボーフム(ドイツ)-マジョルカ(スペイン)
■代表歴
2012年-2013年 U-20日本代表
2014年-2015年 U-23日本代表
2016年 リオデジャネイロオリンピック代表
2015年-2024年 日本代表
■日本代表国際Aマッチ
53試合9得点
■出場歴(国内)
J1リーグ:58試合12得点
J3リーグ:3試合
リーグカップ:7試合4得点
天皇杯:10試合4得点
■コメント
「10年ぶりにサンフレッチェ広島に復帰することになりました。
家族やこれまで支えて下さった全ての方々、そしてサンフレッチェ広島に関わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れずに、リーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーします。
エディオンピースウイング広島で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。」
三重県出身の浅野は2013年に四日市中央工高から広島へ加入。2度のJ1リーグ優勝などに貢献すると、2016年7月にアーセナルへ完全移籍し、同8月にシュツットガルトへ期限付き移籍した。
その後、ハノーファー(ドイツ)、パルチザン(セルビア)、ボーフム(ドイツ)でもプレーし、2024年7月にマジョルカへ。2025-26シーズンは公式戦23試合に出場し、1ゴールを記録した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW浅野拓磨
(あさの・たくま)
■生年月日
1994年11月10日(31歳)
■出身地
三重県
■身長/体重
173cm/71kg
■血液型
A型
■経歴
八風中-四日市中央工高-広島-アーセナル(イングランド)-シュツットガルト(ドイツ)-アーセナル(イングランド)-ハノーファー(ドイツ)-アーセナル(イングランド)-パルチザン(セルビア)-ボーフム(ドイツ)-マジョルカ(スペイン)
■代表歴
2012年-2013年 U-20日本代表
2014年-2015年 U-23日本代表
2016年 リオデジャネイロオリンピック代表
2015年-2024年 日本代表
■日本代表国際Aマッチ
53試合9得点
■出場歴(国内)
J1リーグ:58試合12得点
J3リーグ:3試合
リーグカップ:7試合4得点
天皇杯:10試合4得点
■コメント
「10年ぶりにサンフレッチェ広島に復帰することになりました。
家族やこれまで支えて下さった全ての方々、そしてサンフレッチェ広島に関わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れずに、リーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーします。
エディオンピースウイング広島で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。」