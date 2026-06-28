　名古屋グランパスは28日、2026-27シーズンのトップチーム背番号が決まったことを発表した。

　新加入選手ではMF高嶺朋樹(←札幌/完全移籍)が31番に決定。MF山中亮輔は66番から60番に変更となる。

　名古屋は2026シーズンのJ1百年構想リーグでペトロヴィッチ監督の下、20チーム中6位。今月16日に同指揮官の続投が発表されている。

以下、トップチーム背番号

▽GK

1 シュミット・ダニエル

16 武田洋平

35 ピサノアレックス幸冬堀尾

36 萩裕陽

▽DF

2 野上結貴

3 佐藤瑶大

6 河面旺成

13 藤井陽也

37 久保遥夢

55 徳元悠平

70 原輝綺

▽MF

7 和泉竜司

9 浅野雄也

14 森島司

15 稲垣祥

17 内田宅哉

19 甲田英將

27 中山克広

31 高嶺朋樹(←札幌/完全移籍)

33 菊地泰智

41 小野雅史

58 小屋松知哉

60 山中亮輔

▽FW

10 マテウス・カストロ

18 永井謙佑

22 木村勇大

25 マルクス・ヴィニシウス

30 杉浦駿吾

※在籍選手は2026年6月28日時点