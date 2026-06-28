名古屋が2026-27シーズンのトップチーム背番号を発表
名古屋グランパスは28日、2026-27シーズンのトップチーム背番号が決まったことを発表した。
新加入選手ではMF高嶺朋樹(←札幌/完全移籍)が31番に決定。MF山中亮輔は66番から60番に変更となる。
名古屋は2026シーズンのJ1百年構想リーグでペトロヴィッチ監督の下、20チーム中6位。今月16日に同指揮官の続投が発表されている。
以下、トップチーム背番号
▽GK
1 シュミット・ダニエル
16 武田洋平
35 ピサノアレックス幸冬堀尾
36 萩裕陽
▽DF
2 野上結貴
3 佐藤瑶大
6 河面旺成
13 藤井陽也
37 久保遥夢
55 徳元悠平
70 原輝綺
▽MF
7 和泉竜司
9 浅野雄也
14 森島司
15 稲垣祥
17 内田宅哉
19 甲田英將
27 中山克広
31 高嶺朋樹(←札幌/完全移籍)
33 菊地泰智
41 小野雅史
58 小屋松知哉
60 山中亮輔
▽FW
10 マテウス・カストロ
18 永井謙佑
22 木村勇大
25 マルクス・ヴィニシウス
30 杉浦駿吾
※在籍選手は2026年6月28日時点
新加入選手ではMF高嶺朋樹(←札幌/完全移籍)が31番に決定。MF山中亮輔は66番から60番に変更となる。
名古屋は2026シーズンのJ1百年構想リーグでペトロヴィッチ監督の下、20チーム中6位。今月16日に同指揮官の続投が発表されている。
以下、トップチーム背番号
▽GK
1 シュミット・ダニエル
35 ピサノアレックス幸冬堀尾
36 萩裕陽
▽DF
2 野上結貴
3 佐藤瑶大
6 河面旺成
13 藤井陽也
37 久保遥夢
55 徳元悠平
70 原輝綺
▽MF
7 和泉竜司
9 浅野雄也
14 森島司
15 稲垣祥
17 内田宅哉
19 甲田英將
27 中山克広
31 高嶺朋樹(←札幌/完全移籍)
33 菊地泰智
41 小野雅史
58 小屋松知哉
60 山中亮輔
▽FW
10 マテウス・カストロ
18 永井謙佑
22 木村勇大
25 マルクス・ヴィニシウス
30 杉浦駿吾
※在籍選手は2026年6月28日時点