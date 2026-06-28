ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子の長男（１９）がこのほどアメリカの高校を卒業。夫、アメリカ留学中の次男（１７）、父・弘之さんの家族で卒業式を見守った。

７月１日放送の日本テレビ系「１周回って知らない話 ２時間ＳＰ！」では、卒業式の様子や、高校に進学した次男の学校を訪問するなど、渡米時の高嶋ファミリーに密着した様子が放送される。

同番組の予告映像では、次男が高嶋の姿を見つけてダッシュして飛びつき、熱いハグを交わす姿や、長男と次男に挟まれたテーブルで、高嶋が「自慢がしたいのよ！子どもの」と訴える映像や、長男が「炎上してしまえ。もう帰る」と口にする衝撃の場面が含まれていた。

高嶋は１９９９年２月に会社員と結婚。息子２人は大学まで一貫の学校に通っていたが、長男は小学校卒業後の１８年９月に、次男も２１年９月に渡米し、アメリカの学校に通っている。高嶋は長男の卒業式のため、５月に渡米していた。

番組を告知した２７日付の高嶋のＳＮＳには「長男と次男でこんなに違うんですね」「次男さん抱きついてくるのステキすぎる」「次男くん可愛い〜♥」「ママ大好き♥次男君 素敵な息子さんがお二人もいらっしゃって幸せですね」「楽しみにしてる〜」「楽しみすぎる♥」などの声が届いている。