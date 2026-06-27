おいしくるメロンパンが、8月26日にリリースする11thミニアルバム『avenue』の全収録曲を解禁した。

アルバムには、2026年4月にリリースされた「ツツジの枯れる頃には」をはじめ、新曲「落下するデジャヴ」「あの城まで歩いて」「最果ての庭」「bedroom swimmer」の全5曲が収録される。

さらに、収録曲「bedroom swimmer」を海の日である7月20日に先行配信することを発表した。あわせて、本曲のPre-add / Pre-saveもスタートした。また、7月4日放送のFM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS -AFTERNOON EDITION-」にて、同楽曲のオンエア解禁も決定している。

「bedroom swimmer」は、熱帯夜を思わせる憂鬱さとポップなサウンドが絶妙に溶け合った楽曲になっているという。是非オンエア解禁でチェックしていただきたい。

さらに、『avenue』映像盤の収録内容も追加公開された。＜おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue -＞東京・Zepp DiverCity公演の全編、バンド結成10周年当日の2025年9月29日に開催された＜おいしくるメロンパン 10th anniversary live - 醒めない夢をいつまでも - ＞渋谷 CLUB QUATTR初日公演より、「桜の木の下には」「シュガーサーフ」「色水」「夕立と魚」「あの秋とスクールデイズ」の5曲が厳選収録される。

初回映像盤

◾️先行配信「bedroom swimmer」

2026年7月20日（月・祝）リリース

Pre-add / Pre-save：https://oisiclemelonpan.lnk.to/avenue ◇「bedroom swimmer」OA解禁番組情報

FM802｢SATURDAY AMUSIC ISLANDS -AFTERNOON EDITION-｣

2026年7月4日（土）12:00〜18:00放送

DJ：樋口大喜

番組オフィシャルサイト：https://funky802.com/saipm/

radiko視聴：https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260704160000

◾️11thミニアルバム『avenue』

2026年8月26日（水）リリース

CD購入：https://tf.lnk.to/avenue_pkg 初回映像盤 初回2CD盤 通常盤 初回映像盤：CD+DVD \4,400（税込）

初回2CD盤：2CD（『avenue』＋『thirsty (remember take) 』）\3,300（税込）

通常盤 CD：CD \1,650（税込） ▼収録内容

1.ツツジの枯れる頃には

2.落下するデジャヴ

3.あの城まで歩いて

4.最果ての庭

5.bedroom swimmer ▼早期予約特典

メンバー直筆サイン入りポストカード

早期予約特典対象期間：2026年7月5日（日）23:59まで

※特典は商品お渡し時の付与となります。

※WEBショップによっては早期予約特典付きの購入ページがございます。その際は記載がある商品をお選び下さい。記載のない購入ページでご予約されても無効となりますのでご注意ください。

※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接各店にお問い合わせください。 ▼店舗別予約･購入者特典

・タワーレコード（一部店舗を除く）：スマホサイズステッカー

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：缶バッジ

・トイズストア：クリア歌詞カード（全5種ランダム）

・応援ショップ：告知ポスター（B2サイズ）

※対象店舗は後日店名掲載いたします。

※特典には数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。

◾️＜おいしくるメロンパン avenue tour - sleepwalk -＞ 2026年9月25日（金）東京 Spotify O-EAST

2026年10月3日（土）広島CLUB QUATTRO

2026年10月4日（日）高松MONSTER

2026年10月10日（土）新潟LOTS

2026年10月17日（土）名古屋Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2026年10月24日（土）盛岡CLUB CHANGE WAVE

2026年10月25日（日）仙台Rensa

2026年11月6日（金）札幌ペニーレーン24

2026年11月7日（土）旭川CASINO DRIVE

2026年11月21日（土）福岡国際会議場メインホール

2026年11月28日（土）大阪NHKホール

2026年12月20日（日）東京 昭和女子大学 人見記念講堂 ▼プレイガイド1次先行：〜7/5（日）23:59

ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=298564

e+：https://eplus.jp/sf/detail/2336060001?P6=001&P1=0402&P59=1

チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=GB150018