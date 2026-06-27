『名探偵プリキュア！』第22話「しるくの覚悟」、家入しるくの楽屋に予告状が届いた！
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第22話「しるくの覚悟」が、あす6月28日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】家入しるくの大事なイヤリングが狙われる 第21話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第22話「しるくの覚悟」あらすじ
家入しるくが出演する舞台に招待されたあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）。劇場を訪れると、しるくのマネージャーである安藤みわに声をかけられ、楽屋でしるくと再会する。だがそこで、しるくのもとに怪盗団ファントムから予告状が届いていたことを打ち明けられる。
予告状には、「本日、夜7時 しるくのイヤリングをいただく」と記されていた。イヤリングは特別高価なものではなかったが、しるくがデビューオーディションの際に身につけていた大切な想い出の品で、夜7時はこの日の舞台の開演時間だった。イヤリングを守ってほしい、というしるくの依頼にこたえたふたりは、さっそく劇場内を見回る。
みくるがプリキットグロスでメイクアップアーティストに変装し、しるくの共演者であるサクラよし乃の楽屋に潜入する一方、入場口でクラスメイトのりえとゆみと話していたあんなは、突然ポチタンに引っ張られ、入場客の中にるるか（声：東山奈央）の姿を見つける。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】家入しるくの大事なイヤリングが狙われる 第21話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
家入しるくが出演する舞台に招待されたあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）。劇場を訪れると、しるくのマネージャーである安藤みわに声をかけられ、楽屋でしるくと再会する。だがそこで、しるくのもとに怪盗団ファントムから予告状が届いていたことを打ち明けられる。
予告状には、「本日、夜7時 しるくのイヤリングをいただく」と記されていた。イヤリングは特別高価なものではなかったが、しるくがデビューオーディションの際に身につけていた大切な想い出の品で、夜7時はこの日の舞台の開演時間だった。イヤリングを守ってほしい、というしるくの依頼にこたえたふたりは、さっそく劇場内を見回る。
みくるがプリキットグロスでメイクアップアーティストに変装し、しるくの共演者であるサクラよし乃の楽屋に潜入する一方、入場口でクラスメイトのりえとゆみと話していたあんなは、突然ポチタンに引っ張られ、入場客の中にるるか（声：東山奈央）の姿を見つける。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。