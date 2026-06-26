7月スタート！モナキ、地上波で初冠レギュラー番組 「バラバラ大作戦」で放送＜冠モナキ＞

平日深夜のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』で、飛ぶ鳥を落とす勢いで人気沸騰中の4人組男性歌謡グループ・モナキの地上波での初冠レギュラー番組が7月13日（月）にスタートすることが決定した。

番組のタイトルは、『冠モナキ』。

純烈のリーダーである酒井一圭がプロデュースする4人組男性歌謡グループ・モナキは、おヨネ・じん・サカイJr.・ケンケンというメンバーで構成され、今年4月にデビューして以来あっという間に大ブレイク。

デビュー曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』は、関連SNS動画総再生数が14億回を突破するなど、幅広い世代から圧倒的な注目を集めている。

『冠モナキ』では、そんな話題沸騰中のモナキがさらなる高みを目指して様々なことに挑戦。予測不能なモナキの成長を見守るドキュメントバラエティーとなっている。

初回放送では、何も知らないモナキのもとに番組スタッフが突撃。レギュラー番組決定を伝えたときのメンバーのリアクションが公開される。

さらに、スタッフが退室したあとの様子も実は隠しカメラで撮影しており、その様子も公開。メンバーだけの空間で、4人はどんな会話をしたのか？ リアルな4人のリアクションを覗き見する。

◆トンツカタン森本とともに意外な一面を引き出す

さらに、モナキ4人によるアンケート企画「この4人って一体どんな人？モナキ解剖アンケート」も今後放送予定。

メジャーデビューしたばかりで結成間もないモナキに、趣味や特技などの事前アンケートを実施。メンバーそれぞれの基本情報だけでなく、「実は相方にも言っていないこと」「モナキで実現したい夢」「悩み」など、まだ世間に知られていない本人たちの素顔や本音を掘り下げていく。

これからモナキを応援する視聴者に向けた“メンバー紹介決定版”となるこの企画。MCを務めたトンツカタン森本が“保護者”として4人をサポートしながら、意外な一面を引き出す。

◆モナキ コメント

――『冠モナキ』の初回収録を終えた率直な感想を教えてください。

ケンケン：さっき僕たちも収録で聞いたんですけど、初回放送がどうなっているのか一切想像できない…今日収録したものが初回じゃない！って言われましたもんね。

おヨネ：初回から、ドッキリみたいなそんな感じになっているので、どんなドッキリにかけられているのか楽しみにしていてほしいです。

じん：どこの映像が使われているんだろうね！

ケンケン：確かにそれもすごく気になります。初回の収録もとても楽しくやらせていただきましたし、みんなの特技があらためてわかったよね。

サカイJr.：森本さんがとても安定感があって…恐れ多くも（モナキの）保護者と言ってくださっていたので、僕たちが安心してふざけたり、素のまましゃべっている姿が見ていただけるんじゃないのかなって思います。

おヨネ：今日の収録を通して、また新たにやっていきたいな思うこともいろいろ出てきましたし、タイピング対決もしたので、またモナキの中でトーナメントを行ったりとか…！

じん：なんで僕たちの特技奪っていこうとするのよ（笑）

ケンケン：今のところ、特技の奪い合いみたいになってたよ!?

サカイJr.：タイピングやった記憶もないけどね…（笑）

おヨネ：えっ？あれ？タイピングカットされてます…？

ケンケン：ことごとくおヨネは、人の特技を自分の特技にしようとしていくという習性があるとわかったので、OAを楽しみにしていてください。それこそ、じんのピアノはあらためて見たけどすごかったよ。モナキの練習で弾いてくれることはあったから、見たことはあったけど。

じん：確かにモナキの前で弾くことないですね。

ケンケン：即興であそこまでは本当にすごい！ もちろん音楽をやっていたからっていうのもあるかもしれないけど、あらためてメンバーのすごさっていうのを実感した回だったなと思いました。

――最後に、『冠モナキ』の今後に向けた意気込みや目標を教えてください。

ケンケン：怖いですよ！アンケートが怖い！気軽にアンケートを書けない番組だっていうことが初回収録でわかってきました。でも、楽しくモナキの魅力が伝わるようにスタッフさん含めて皆さんと一緒に作り上げていけたらいいなとは思います。

サカイJr.：アンケートがこんなに赤裸々に出てしまうのではあれば、本当にやりたいことを書いたら、もしかしたら実現するんじゃないかな？ だからアンケートが来たら本当にやりたいことや好きなことをしっかり書こうと思いました！

おヨネ：私は本当にNGなしで何でもやりたいと思います！

ケンケン：怖いのよあなたが、我々は！（笑）

じん：アンケートの回答にも、すごいこと書いてたじゃない？

ケンケン：おヨネの回答が怖いのよ、何ぶっこんでくるのか本当にわからないから…（笑）

おヨネ：そんなことあったっけ…？

ケンケン：あるよ、いっぱい！

じん：せっかくやらせてもらえるので、ちょっとずつ（放送）時間帯を繰り上げていけたら…！目標ほしいですよね。

ケンケン：…ゴールデンですか!?

じん：ゴールデンに耐えうる内容ができないと思う、下ネタ言っちゃうと思うし！

ケンケン：ダメです！（笑）

じん：あんまり自制する気もないしなぁ…（笑）。楽しくやれる範囲で、自分らしさを失わずに高みを目指せるように、何か目標を作りたいですね。

ケンケン：やっていくうちに目標も見つけられたらいいね。