佐藤勝利“誠”、再び筆を執り夢に向き合う 『君と花火と約束と』本編映像解禁
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利が主演を務めるアニメーション映画『君と花火と約束と』（7月17日公開）の本編映像が初解禁された。あわせて、公開を記念した特別番組の放送と、JR東日本新潟支社とのコラボレーション企画の実施も発表された。
【動画】張り詰めた空気の中、まっさらなキャンバスに挑む誠
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。主人公・夏目誠役を佐藤、ヒロイン・葉山煌役を原菜乃華、誠の前に現れる謎の少女・ハル役を高橋李依が務める。主題歌にはtimeleszの新曲「消えない花火」が起用される。
今回公開された本編映像では、1度は手放してしまった「絵を描く」という夢に、誠が再び向き合う運命的な瞬間が切り取られている。中学時代、絵に情熱を注ぐあまり、周囲との距離を感じ、いつしか孤独に追い込まれてしまった誠。心に深い傷を抱え、それ以来、筆を握ることさえできなくなっていた。しかし、ヒロイン・煌との出会いが、止まっていた時間を動かす。煌のまっすぐな想いに背中を押されるようにして、誠はもう1度絵を描くことを決意する。
映像では、張り詰めた空気の中、力強い眼差しで筆を握り、まっさらなキャンバスに挑む誠の姿が印象的に描かれている。その一筆一筆に込められた想いが、観客の胸を強く打つ。
公開を記念したテレビ朝日系特別番組『公開記念！話題の映画「君と花火と約束と」〜この夏いちばん泣ける“きみはな”完全ガイド〜』は、7月11日深夜3：00に放送。佐藤と原が声優にかける思いを語るほか、timeleszから主題歌「消えない花火」に込めた思いを明かされる。
さらに、「長岡まつり大花火大会」の復興祈願花火「フェニックス」のテーマ曲「Jupiter」を歌う平原綾香が新潟・長岡市を訪れ、“長岡花火”に込められた想いに迫る。
また、JR東日本新潟支社とのコラボレーションも決定。7月3日から9月30日まで、長岡駅やアオーレ長岡、長岡戦災資料館を巡るデジタルスタンプラリーの「エキタグスタンプラリー」を実施するほか、7月17日から9月30日まで長岡駅構内で映画の特別アナウンスを放送する。
【動画】張り詰めた空気の中、まっさらなキャンバスに挑む誠
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。主人公・夏目誠役を佐藤、ヒロイン・葉山煌役を原菜乃華、誠の前に現れる謎の少女・ハル役を高橋李依が務める。主題歌にはtimeleszの新曲「消えない花火」が起用される。
映像では、張り詰めた空気の中、力強い眼差しで筆を握り、まっさらなキャンバスに挑む誠の姿が印象的に描かれている。その一筆一筆に込められた想いが、観客の胸を強く打つ。
公開を記念したテレビ朝日系特別番組『公開記念！話題の映画「君と花火と約束と」〜この夏いちばん泣ける“きみはな”完全ガイド〜』は、7月11日深夜3：00に放送。佐藤と原が声優にかける思いを語るほか、timeleszから主題歌「消えない花火」に込めた思いを明かされる。
さらに、「長岡まつり大花火大会」の復興祈願花火「フェニックス」のテーマ曲「Jupiter」を歌う平原綾香が新潟・長岡市を訪れ、“長岡花火”に込められた想いに迫る。
また、JR東日本新潟支社とのコラボレーションも決定。7月3日から9月30日まで、長岡駅やアオーレ長岡、長岡戦災資料館を巡るデジタルスタンプラリーの「エキタグスタンプラリー」を実施するほか、7月17日から9月30日まで長岡駅構内で映画の特別アナウンスを放送する。