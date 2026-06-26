二宮和也が映画館への情熱を語りつくす！ 「映画館の醍醐味は感情を共有できること」
映画のタイトルを伏せて上映する一日限定の特別イベント「シークレットシネマ」が6月25日に開催。本イベントのアンバサダーを務める二宮和也が登壇した。
【写真】二宮和也が「シークレットシネマ」でトーク！ 『NO MORE 映画泥棒』カメラ男とパトランプ男もサプライズ登場
「シークレットシネマ」とは、映画を愛するアンバサダーが選んだ「人生で一度は映画館で観てほしい一本」を、当日までタイトルを伏せて上映する特別イベント。
上映前に「この映画を誰と観るか？」を聞かれた二宮は「やはりひとりで観ると思うんですが、こういった不特定多数の状態だと、とても楽しんで観てもらえるんじゃないかなと思っています」とコメント。
注目してほしいシーンを聞かれ、「全体なんですけど、構造的に、オープニングとエンディングに分けるとすると、中盤の部分で急に世界観が変わる瞬間があって。そこは観てもらいたい。構成的に面白い作品だと思います」と答えた。
そして、この作品のキーワードについて「没入感ですかね。実はこの作品を挙げさせていただいた時に、実行委員の方から新鮮でしたと言われて。でも自分としてはいろんなところから評判を聞いていた作品です」と語った。
そして、MCの呼び込みによって壇上にアンバサダーである二宮が登壇。実は映画業界の未来を担う若手たちが立ち上げた本企画に対し、“二つ返事”でアンバサダーのオファーを快諾したという二宮だったが、「こういうのって映画偏差値を問われるじゃないですか。だから嫌だなと思ったんですけど（笑）、自分も40代に入ったので。ただ観るまで何がはじまるか分からないということでいうと、このワクワクをどう共有してもらおうか、ということは非常に考えました」と話した。
さらに、自身が「今だからこそ、劇場の大きなスクリーンで観てほしい人生の1本」として直々に選定した上映作品へ。大勢の観客を前にした二宮は「もっとこぢんまりとしたところでやると思っていたので、こんなに大きな劇場で上映するなんて思わなくて…！ こんなに大規模でやるなら、自分の作品を選んでおけば良かった、チクショーです（笑）」と冗談めかしつつも、数ある映画の中から「この作品を皆さんに届けたい」と決断した最大の理由について「いろんな選定基準はあったんですが、やはり劇場の同じ瞬間に笑えたり、泣けたり、キュンとしたりといった感情を共有できるというのも映画の醍醐味だと思うので。自分としては楽しい作品を選んだつもりです」と明かし、作品に対する深い愛着をのぞかせた。
また、質問コーナーでは「映画を観る時はどんな基準で選んでる？」という質問に対し二宮は「ぼくは基本的にひとりで観に行く派なので。ひとりで楽しめるかどうかが重要なんです。でも自分の作品が公開されたら、観に行きますし。やはり映画をつくる側の特権というか、お客さんと一緒に映画を観て、お客さまの反応でダイレクトに評価を受けることで、映画は完成すると思っているので。それと時間帯ですね。もちろんこの作品にはこの人が出ているから観に行こうというのもすばらしいですけど、（作品を決めずに）ちょうど今の時間帯で観られる作品に行く、というような、偶発的な出会いは求めているかもしれないですね」と答えた。
さらに「年齢を経て映画の好みは変わった？」という質問には「変わってきていますね」と返答。「若い頃は、映画を観に行くことに対しての打率を上げたいというところに固執していた部分もありました。でも今は、いいものを知るためには悪いものも知らなきゃいけないなと思うようになって。仮に世間の評価が著しくないなと言われている作品でも、それはそれで大事な作品だなと思っているので。入った作品が面白かろうと、面白くなかろうと、その評価を皆さんと共有することは大事だし、だからこそ自分と趣味嗜好が合う作品に出会えたときは、より解像度がよく見えるというのはあるように思います」と語る。
そして「映画を観る時に注目するポイントは？」という質問には「やっぱり役者さんのお芝居を観ますね。その人の魅力を探ることが多いかも知れません。そうやって映画館で出会った作品を深掘りするために、作品を再度観たりもします」と返答。「いつか自分も映画を撮ってみたい」と公言している二宮だが、その流れで「どんな映画を撮りたい？」という質問も。それには「無声映画をやってみたいと思っています」と一言。会場からは驚きの声があがり、その理由について「今は情報量が多すぎるので、テレビでも音が出ないというのはある種の異常事態だと思うんです。そういう意味で、みんなで共有するという意味では無声映画というのはチャレンジングで面白いんじゃないかなと思っています」と今後の展望を明かすと、会場は温かな拍手に包まれた。
上映作品については、「とてもチャレンジングな作品なので、こんな大きなスクリーンでみんなと一緒に観られるのはうらやましい。今日はじめて観るという方もいらっしゃると思いますが、どういった感想があるのか、聞いてみたい。二宮さん、よくぞこの映画を選んでくれた、みたいな感想があるといいな」とコメントした。
この日のトークショーは予定の時間を大幅に超える大盛況。最後に二宮は「自分が出ていない作品なのに、こんなに緊張するのは初めて。どうか本当に受け入れていただきたいと思いますし、あの公開が終わった後には『二宮、センスあるな』と嘘でもいいから言ってもらいたい」と語ると、「趣味娯楽というのはすべてそうだと思うんですけど、自分の好き嫌いだけで特化するのもありだし、好きも嫌いも食べてみてはじめて自分の趣味嗜好が分かるということもあるので。今日はぜひとも楽しんでいただけたらと思いますし、今後も映画館に足繁く通っていただけたら」と締め、大きな拍手が会場を包み込んだ。
いよいよスクリーンの幕が上がると、二宮が選んだ“人生の1本”『リバー、流れないでよ』が上映。
本作は京の奥座敷と呼ばれる貴船を舞台に、繰り返す2分間のループから抜け出せなくなってしまった人々の混乱を描いたタイムループコメディで、2023年の公開時に口コミから満席が続出、異例のスピードで拡大公開され大きな話題となった。会場では、上映後に割れんばかりの拍手が起こり、映画館ならではのワクワクや感動が一気に場内に広がった。
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「シークレットシネマ」とは、映画を愛するアンバサダーが選んだ「人生で一度は映画館で観てほしい一本」を、当日までタイトルを伏せて上映する特別イベント。
上映前に「この映画を誰と観るか？」を聞かれた二宮は「やはりひとりで観ると思うんですが、こういった不特定多数の状態だと、とても楽しんで観てもらえるんじゃないかなと思っています」とコメント。
そして、この作品のキーワードについて「没入感ですかね。実はこの作品を挙げさせていただいた時に、実行委員の方から新鮮でしたと言われて。でも自分としてはいろんなところから評判を聞いていた作品です」と語った。
そして、MCの呼び込みによって壇上にアンバサダーである二宮が登壇。実は映画業界の未来を担う若手たちが立ち上げた本企画に対し、“二つ返事”でアンバサダーのオファーを快諾したという二宮だったが、「こういうのって映画偏差値を問われるじゃないですか。だから嫌だなと思ったんですけど（笑）、自分も40代に入ったので。ただ観るまで何がはじまるか分からないということでいうと、このワクワクをどう共有してもらおうか、ということは非常に考えました」と話した。
さらに、自身が「今だからこそ、劇場の大きなスクリーンで観てほしい人生の1本」として直々に選定した上映作品へ。大勢の観客を前にした二宮は「もっとこぢんまりとしたところでやると思っていたので、こんなに大きな劇場で上映するなんて思わなくて…！ こんなに大規模でやるなら、自分の作品を選んでおけば良かった、チクショーです（笑）」と冗談めかしつつも、数ある映画の中から「この作品を皆さんに届けたい」と決断した最大の理由について「いろんな選定基準はあったんですが、やはり劇場の同じ瞬間に笑えたり、泣けたり、キュンとしたりといった感情を共有できるというのも映画の醍醐味だと思うので。自分としては楽しい作品を選んだつもりです」と明かし、作品に対する深い愛着をのぞかせた。
また、質問コーナーでは「映画を観る時はどんな基準で選んでる？」という質問に対し二宮は「ぼくは基本的にひとりで観に行く派なので。ひとりで楽しめるかどうかが重要なんです。でも自分の作品が公開されたら、観に行きますし。やはり映画をつくる側の特権というか、お客さんと一緒に映画を観て、お客さまの反応でダイレクトに評価を受けることで、映画は完成すると思っているので。それと時間帯ですね。もちろんこの作品にはこの人が出ているから観に行こうというのもすばらしいですけど、（作品を決めずに）ちょうど今の時間帯で観られる作品に行く、というような、偶発的な出会いは求めているかもしれないですね」と答えた。
さらに「年齢を経て映画の好みは変わった？」という質問には「変わってきていますね」と返答。「若い頃は、映画を観に行くことに対しての打率を上げたいというところに固執していた部分もありました。でも今は、いいものを知るためには悪いものも知らなきゃいけないなと思うようになって。仮に世間の評価が著しくないなと言われている作品でも、それはそれで大事な作品だなと思っているので。入った作品が面白かろうと、面白くなかろうと、その評価を皆さんと共有することは大事だし、だからこそ自分と趣味嗜好が合う作品に出会えたときは、より解像度がよく見えるというのはあるように思います」と語る。
そして「映画を観る時に注目するポイントは？」という質問には「やっぱり役者さんのお芝居を観ますね。その人の魅力を探ることが多いかも知れません。そうやって映画館で出会った作品を深掘りするために、作品を再度観たりもします」と返答。「いつか自分も映画を撮ってみたい」と公言している二宮だが、その流れで「どんな映画を撮りたい？」という質問も。それには「無声映画をやってみたいと思っています」と一言。会場からは驚きの声があがり、その理由について「今は情報量が多すぎるので、テレビでも音が出ないというのはある種の異常事態だと思うんです。そういう意味で、みんなで共有するという意味では無声映画というのはチャレンジングで面白いんじゃないかなと思っています」と今後の展望を明かすと、会場は温かな拍手に包まれた。
上映作品については、「とてもチャレンジングな作品なので、こんな大きなスクリーンでみんなと一緒に観られるのはうらやましい。今日はじめて観るという方もいらっしゃると思いますが、どういった感想があるのか、聞いてみたい。二宮さん、よくぞこの映画を選んでくれた、みたいな感想があるといいな」とコメントした。
この日のトークショーは予定の時間を大幅に超える大盛況。最後に二宮は「自分が出ていない作品なのに、こんなに緊張するのは初めて。どうか本当に受け入れていただきたいと思いますし、あの公開が終わった後には『二宮、センスあるな』と嘘でもいいから言ってもらいたい」と語ると、「趣味娯楽というのはすべてそうだと思うんですけど、自分の好き嫌いだけで特化するのもありだし、好きも嫌いも食べてみてはじめて自分の趣味嗜好が分かるということもあるので。今日はぜひとも楽しんでいただけたらと思いますし、今後も映画館に足繁く通っていただけたら」と締め、大きな拍手が会場を包み込んだ。
いよいよスクリーンの幕が上がると、二宮が選んだ“人生の1本”『リバー、流れないでよ』が上映。
本作は京の奥座敷と呼ばれる貴船を舞台に、繰り返す2分間のループから抜け出せなくなってしまった人々の混乱を描いたタイムループコメディで、2023年の公開時に口コミから満席が続出、異例のスピードで拡大公開され大きな話題となった。会場では、上映後に割れんばかりの拍手が起こり、映画館ならではのワクワクや感動が一気に場内に広がった。