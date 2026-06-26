6月26日 発表

「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」7月7日からPrime Videoで見放題最速配信

Amazonは6月26日、サブスクリプションサービス「Prime Video（プライムビデオ）」における2026年7月の配信作品を発表した。

7月は、「攻殻機動隊」シリーズの新作TVアニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」や、「ONE PIECE」のヒロインたちの魅力を描いたアニメ「ONE PIECE HEROINES」など多くのTVアニメが配信開始。また、アニメ映画として、「劇場版ポケットモンスター」シリーズや「映画クレヨンしんちゃん」シリーズも配信開始されるほか、劇場版「僕の心のヤバイやつ」が7月13日より見放題独占配信される。その他配信予定作品は以下の通り。

「僕の心のヤバイやつ」7月13日からPrime Videoで見放題独占配信

映画（日本）

2026年7月3日（金）

・か「」く「」し「」ご「」と「 ＊見放題独占配信

・告白 コンフェッション

2026年7月8日（水）

・サユリ

2026年7月10日（金）

・ドールハウス ＊見放題独占配信

2026年7月12日（日）

・OPTI ＊見放題独占配信

2026年7月22日（水）

・木挽町のあだ討ち ＊見放題最速配信

2026年7月25日（土）

・スパゲティコード・ラブ

映画（海外）

2026年7月1日（水）

・オールド

・ザ・マミー／呪われた砂漠の王女

・ジョーズ

・劇場版 ダウントン・アビー

・パージ：アナーキー

・パージ：大統領令

・ハロウィン KILLS

・ブルー・バイユー

・Mr.ノーバディ

・ワイルド・スピード／ジェットブレイク

2026年7月4日（土）

・マッド・マウス ミッキーとミニー

2026年7月8日（水）

・シャドウズ・エッジ ＊独占配信

2026年7月14日（火）

・リグレティング・ユー

2026年7月18日（土）

・ブラックフォン２ ＊見放題最速配信

2026年7月24日（金）

・マーティ・シュプリーム 世界をつかめ ＊独占配信

2026年7月25日（土）

・ルビー・ギルマン、ティーンエイジ・クラーケン

映画（韓国）

2026年7月3日（金）

・I WILL SONG 私から貴方へ

アニメ映画（日本）

2026年7月1日（水）

・映画大好きポンポさん

・音楽

・グッバイ、ドン・グリーズ！

・ぼくらの7日間戦争

2026年7月4日（土）

・劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲

・劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕

・劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ

・劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇

・劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガ VS パルキア VS ダークライ

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克の時空へ

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレム VS 聖剣士 ケルディオ

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒

・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー

・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪の超魔神 フーパ

・ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ

・劇場版ポケットモンスター キミにきめた！

・劇場版ポケットモンスター みんなの物語

・ミュウツーの逆襲 EVOLUTION

・劇場版ポケットモンスター ココ

・ピカチュウのなつやすみ

・ピカチュウたんけんたい

・ピカチュウのドキドキかくれんぼ

・ピカピカ星空キャンプ

・おどるポケモンひみつ基地

・メロエッタのキラキラリサイタル

・ピカチュウとイーブイ☆フレンズ

・ピカチュウ、これなんのカギ？

・ピカチュウとポケモンおんがくたい

2026年7月11日（土）

・劇場版 幼女戦記

2026年7月13日（月）

・劇場版「僕の心のヤバイやつ」 ＊見放題独占配信

2026年7月18日（土）

・劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク

2026年7月20日（月）

・映画クレヨンしんちゃん アクション仮面ＶＳハイグレ魔王

・映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝

・映画クレヨンしんちゃん 雲黒斎の野望

・映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険

・映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡

・映画クレヨンしんちゃん 電撃！ブタのヒヅメ大作戦

・映画クレヨンしんちゃん 爆発！温泉わくわく大決戦

・映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル

・映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ! オトナ帝国の逆襲

・映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦

・映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード

・映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 夕陽のカスカベボーイズ

・映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ３分ポッキリ大進撃

・映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！

・映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌う ケツだけ爆弾！

・映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者

・映画クレヨンしんちゃん オタケベ！ カスカベ野生王国

・映画クレヨンしんちゃん 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁

・映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦

・映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス

・映画クレヨンしんちゃん バカうまっ！ Ｂ級グルメサバイバル！！

・映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん

・映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語～サボテン大襲撃～

・映画クレヨンしんちゃん 爆睡！ユメミーワールド大突撃

・映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ

・映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ ~拉麺大乱~

・映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ～失われたひろし～

・映画クレヨンしんちゃん 激突！ ラクガキングダムとほぼ四人の勇者

・映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園

・映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝

・しん次元！クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ～とべとべ手巻き寿司～

アニメ映画（海外）

2026年7月1日（水）

・SING／シング：ネクストステージ

・ボス・ベイビー ファミリー・ミッション

テレビドラマ（日本）

2026年7月1日（水）

・あなたの番です

・すいか

2026年7月5日（日）

・マイ・フィクション

2026年7月15日（水）

・あなたを奪ったその日から

・御曹司に恋はムズすぎる

2026年7月17日（金）

・Prime Originalドラマシリーズ『犯罪者』 ＊世界独占配信

2026年7月24日（金）

・お家さん

・CODE-願いの代償-

・シロでもクロでもない世界でパンダは笑う

・ボクの殺意が恋をした

テレビドラマ（TBS）

2026年7月1日（水）

・家族狩り

・TAKE FIVE～俺たちは愛を盗めるか～

・なるようになるさ。

・めぐり逢い

・わが家は楽し

2026年7月2日（木）

・対岸の家事～これが、私の生きる道！～

2026年7月6日（月）

・A LIFE ～愛しき人～

・アンチヒーロー

・インビジブル

・GOOD LUCK!!

・クジャクのダンス、誰が見た？

・JIN -仁-

・JIN -仁- 完結編

・中学聖日記

・天国と地獄 ～サイコな2人～

・とんび

・ビューティフルライフ～ふたりでいた日々～

・ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と

・ラストマンー全盲の捜査官ー

・ルーズヴェルト･ゲーム

2026年7月13日（月）

・クロサギ(2006)

・クロサギ(新シリーズ2022)

・砂の塔～知りすぎた隣人

・SPEC～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～

・SPEC～翔～/警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿

・SPEC～零～/警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿

・ＤＣＵ

・ドラゴン桜(2005)

・ドラゴン桜(2021)

・日本沈没ー希望のひとー

・ノーサイド・ゲーム

・ブラッディ･マンデイ

・ホワイト･ラボ～警視庁特別科学捜査班～

・夜行観覧車

2026年7月14日（火）

・キャスター

2026年7月19日（日）

・イグナイト -法の無法者-

2026年7月21日（火）

・TOKYO MER～走る緊急救命室～

・TOKYO MER～隅田川ミッション～

2026年7月27日（月）

・あなたには帰る家がある

・オールドルーキー

・キワドい２人-Ｋ２-池袋署刑事課神崎・黒木

・病室で念仏を唱えないでください

・ブラッディ･マンデイ シーズン2

・ホテルコンシェルジュ

・メゾン・ド・ポリス

・もう一度君に、プロポーズ

・LADY～最後の犯罪プロファイル～

テレビドラマ（海外）

2026年7月1日（水）

・Prime Original『エル』シーズン1（Elle／アメリカ） ＊独占配信

・運命は時空を超えて～I Belonged to Your World～（中国）

・恋の香り（韓国）

・勝負師（韓国）

・翠林伝～憎しみから始まった恋の行方～ （中国）

・不眠日-メビウス- （中国）

・ボールボーイ・タクティクス（韓国）

・与卿書～桃花が決めた花婿様～（中国）

2026年7月8日（水）

・皇帝の恋 寂寞の庭に春暮れて （中国）

・鳳恋歌～偽りの花嫁と運命の天子～ （中国）

2026年7月15日（水）

・ユア▽フレーバー ～契約キスからはじまる恋!?～ （中国） ▽＝ハートマーク

・Prime Original『ライド･オア･ダイ ～親友は暗殺者～』シーズン1（Ride or Die／アメリカ） ＊独占配信

2026年7月22日（水）

・ライト・チェイサー ～必ずキミを救い出す～ （中国）

2026年7月29日（水）

・冰球少年～イケメンたちの熱血アイスホッケー～ （中国）

テレビアニメ（日本）

2026年6月29日（月）

・ワールド イズ ダンシング ＊地上波先行・見放題最速配信

2026年7月2日（木）

・花ざかりの君たちへ 第2期 ＊見放題最速配信

・落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～

2026年7月3日（金）

・ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。 ＊見放題最速配信

・ヤニねこ

・領民０人スタートの辺境領主様 ＊見放題独占配信

2026年7月4日（土）

・猫と竜

2026年7月5日（日）

・株式会社マジルミエ 第2期 ＊見放題最速配信

・正反対な君と僕(第2期) ＊見放題最速配信

・天幕のジャードゥーガル

・文豪ストレイドッグス わん！

・文豪ストレイドッグス わん！２

2026年7月6日（月）

・乙女怪獣キャラメリゼ

・さよならララ

・追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する

2026年7月7日（火）

・岩元先輩ノ推薦

・うちの弟どもがすみません

・鬼の花嫁

・グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～

・攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL ＊見放題最速配信

・令和のダラさん

2026年7月8日（水）

・君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第3期

・「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます

・魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance

2026年7月9日（木）

・片田舎のおっさん、剣聖になるII ＊独占配信

・BLACK TORCH

・無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～

・ONE PIECE HEROINES

・同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。【オンエア版】

・透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。

2026年7月10日（金）

・才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました

・メビウス・ダスト

・レッツゴー怪奇組

2026年7月11日（土）

・骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中

・骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ

・きみが死ぬまで恋をしたい

・幼女戦記Ⅱ

・幼女戦記 閑話『砂漠のパスタ大作戦』

・鎧真伝サムライトルーパー（2クール目）

・身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした

2026年7月12日（日）

・対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～

・パーフェクトアディクション

・ぐらんぶる Season 3

2026年7月13日（月）

・手札が多めのビクトリア

・クレバテスⅡ-魔獣の王と偽りの勇者伝承-

2026年7月14日（火）

・乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2

2026年7月15日（水）

・いびってこない義母と義姉

2026年7月16日（木）

・スーパーの裏でヤニ吸うふたり

2026年7月17日（金）

・花織さんは転生しても喧嘩がしたい

2026年7月19日（日）

・サイボーグ009ネメシス

2026年7月26日（日）

・BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-

テレビアニメ（海外）

2026年7月31日（金）

・Prime Original『バットマン： マントの戦士』シーズン2（Batman: Caped Crusader／アメリカ） ＊独占配信

ドキュメンタリー（日本）

2026年7月16日（木）

・POTENTIAL 大倉忠義

バラエティー（日本）

2026年7月3日（金）

・ワイルドトリッパー？ シーズン2 ＊独占配信

2026年7月17日（金）

・これ余談なんですけど・・・

2026年7月20日（月）

・探偵!ナイトスクープ

2026年7月21日（火）

・華大さんと千鳥くんシーズン1～2

音楽

2026年7月1日（水）

・Zipangu ＊独占配信

2026年7月10日（金）

・BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST” ＊独占配信

スポーツ

2026年7月31日（金）

・#3 MLB NEXT PITCH ＊独占配信

J SPORTS

「鈴鹿8時間耐久ロードレース」全レースLIVE配信

配信スケジュール

7月3日（金）：FIM 世界耐久選手権(EWC) 2026 第3戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選 1回目 Rider BLUE/YELLOW/RED

7月3日（金）：FIM 世界耐久選手権(EWC) 2026 第3戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選 2回目 Rider BLUE/YELLOW/RED

7月3日（金）：FIM 世界耐久選手権(EWC) 2026 第3戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース ナイトプラクティス

7月4日（土）：FIM 世界耐久選手権(EWC) 2026 第3戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース ピットウォーク

7月4日（土）：FIM 世界耐久選手権(EWC) 2026 第3戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース TOP10トライアル

7月5日（日）：FIM 世界耐久選手権(EWC) 2026 第3戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース

【J SPORTS】「ツール・ド・フランス」全ステージLIVE配信

配信スケジュール

7月4日（土）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第1ステージ

7月5日（日）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第2ステージ

7月6日（月）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第3ステージ

7月7日（火）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第4ステージ

7月8日（水）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第5ステージ

7月9日（木）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第6ステージ

7月10日（金）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第7ステージ

7月11日（土）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第8ステージ

7月12日（日）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第9ステージ

7月14日（火）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第10ステージ

7月15日（水）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第11ステージ

7月16日（木）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第12ステージ

7月17日（金）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第13ステージ

7月18日（土）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第14ステージ

7月19日（日）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第15ステージ

7月21日（火）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第16ステージ

7月22日（水）：Cycle*2026 ツール・ド・フランス 第17ステージ

(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/

THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE



(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会