【危険】〇〇を作らない社長は貧乏確定！大儲けするための神アイテムを教えます！

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【危険】〇〇を作らない社長は貧乏確定！大儲けするための神アイテムを教えます！」を公開した。

動画では、これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、大儲けしている企業が必ず作成している最強アイテム「資金繰り表」の重要性とその実践的な作り方を解説している。



市ノ澤氏は冒頭、「大儲けしている企業は資金繰り表を作っている」と断言し、将来の入出金を明確にすることでお金の不安がなくなると語る。しかし、一般的な中小企業において、しっかりとした資金繰り表を作成している会社は1割にも満たず、帳簿上の現預金残高と一致していないケースが散見されると指摘する。



資金繰り表を作成すべき最大の理由について、市ノ澤氏は「事業を継続していくため」と説明する。経営者の夢や目標を達成する手段としても資金は不可欠であり、数字として現状を把握せずにお金を増やし守ることは不可能であると説く。



動画中盤では、Excelシートを用いた具体的な作成手順を公開。お金の流れを「経常収支」「投資収支」「財務収支」の3つに分類し、「お金が動くタイミング」で数値を入力していくポイントを解説した。また、事業活動で生じる経常収支は「プラスに決まっている」とする一方で、将来の利益を増やすための投資収支はマイナス、資金調達や返済を示す財務収支は状況に合わせて判断するという、理想的なお金の流れを提示している。



最後に市ノ澤氏は、作成時の注意点として、次月繰越残高がマイナスになる予定表は「予定通りにいって倒産」を意味するため、絶対にプラスを死守すべきだと警告した。経営者が資金繰り表を細かくブレイクダウンして無駄な支出に気づき、数字に強い状態を作ることが、将来の目標実現に向けた黒字経営への第一歩となる。