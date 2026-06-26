「楽天２−０西武」（２５日、楽天モバイル最強パーク）

瞳が潤んだ。声を震わせた。楽天・マエケンがＮＰＢのマウンドで２０１５年１０月２日以来３９１９日ぶりの勝利。お立ち台で「今日という日は僕にとって、すごく大切な日になった」と感極まった。

７回３安打無失点。堂々の勝利。「もちろんうれしい。ただ、ここまで時間がかかった。貢献できないもどかしさ、勝てない悔しさを持ちながら過ごしていた」と率直な思いを口にした。

本来の姿を見せつけた。開幕してからは変化球でかわす投球。この日は直球を効果的に使い、変化球を生かした。七回１死一塁では、捕手のサインに２度首を振って投じた直球で桑原を空振り三振。力でねじ伏せた。

転機は２度目の再調整を経て登板した１７日の阪神戦（甲子園）だった。直球の割合を増やし５回２失点。米国では「真っすぐを減らせ」と言われ「そのスタイルが染みついてしまった」と、それまでの投球を反省。日本仕様に戻した。

帽子のつばには「Ｙｏｕ Ａｒｅ Ｋｅｎｔａ Ｍａｅｄａ」の文字。「ツインズ時代のコーチにもらった言葉なんです。『おまえはケンタマエダだと、自信持て』と」。ツインズに移籍した２０年。６勝１敗で地区優勝に貢献。サイ・ヤング賞の投票では２位となるなど結果を残した。

「正直、勝てないんじゃないかと（自分を）疑い始めてしまっていた。もう一回、その言葉を思い出して自分を信じてあげようと思った。そこから本来の自分を取り戻すことができた」

お立ち台では“画伯”として絵を描いたＴシャツを披露し、ファンにプレゼントした。「僕にとっては特別な１勝。野球人生が終わった時に思い出になる１勝」。これが本来の姿。前田健太が帰ってきた。