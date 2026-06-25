YouTubeチャンネル「まんが日和」が投稿した動画「【本棚紹介】6000冊超の漫画オタクの部屋を大公開！！！」が反響を呼んでいる。動画では、「紙漫画の老害オタク」とメンバーから呼ばれているひなたこが、漫画のためだけに1室を使った新居の本棚を紹介しています。



動画の冒頭、ひなたこの部屋の扉を開けると、壁一面の本棚と入りきらない大量のダンボールがお目見え。現在も紙で漫画を集め続けており、所有数は約6000冊にのぼるということです。



本棚には『ONE PIECE』や『アイシールド21』などの名作をはじめ、スポーツ漫画や青年誌系の作品などがズラリ。『家庭教師ヒットマンREBORN!』の単行本を手に取ると「俺らの青春」と振り返り、当時流行したグッズ集めのエピソードを語りました。



さらに、古本屋で初版帯付きを見つけたという『左ききのエレン』や、直接書いてもらった『こういうのがいい』のサイン本など、コレクションのこだわりが次々と紹介されています。また、古本に貼られた値札シールの剥がし方について話題が及ぶ場面も。ひなたこは、シールはがしスプレーなどが並ぶ棚を見せ、「ライターオイルが一番外れる」と独自の裏技を披露しました。



本棚に収まりきらないほどのコレクションは、いまだに紙で漫画を集め続ける愛好家の生態をのぞき見ることができます。2年前の動画ですが、その後さらに漫画が増えて引っ越しをしたとのこと。紙漫画ならではの魅力が詰まったルームツアーは、漫画の収納や収集方法のヒントになりそうです。



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