YouTubeチャンネル「たむ旅」が「モンゴルの最果てにあるロシアとの“国境ギリギリ”謎エリアに潜入してみた！」を公開しました。動画では、たむさんがモンゴルのウランバートルから第3の都市ダルハンへ向かい、さらにロシアとの国境地帯であるアルタンブラグやサイハニーを巡る様子を紹介しています。



たむさんはウランバートルから長距離バスに乗り、約4時間かけてダルハンへ移動しました。ダルハンの街並みについて、旧ソ連の面影が残るロシア色の強い街並みであると伝え、特徴的な建物や総領事館などを散策しています。夕食には地元のカフェで羊肉のうどんや水餃子スープなどを堪能しました。



翌日はガイドの車で北上し、ロシアとの国境の街・アルタンブラグを訪れます。両国の共同事業である「自由貿易区」に入場し、免税でのショッピングを体験しました。店内にはロシア産のウォッカやジャムのほか、ウズベキスタンのお菓子なども並んでおり、国境ならではの品揃えを映し出しています。



その後、国境展望スポットの「サイハニー」を訪問しました。ロシア側の街・キャフタや監視塔、雄大な自然を見下ろす絶景に「大自然を見れるみたいな感じ」と感想を語っています。モンゴルにいながら異国の気配を間近に感じられる国境の旅は、一味違った旅行の計画を立てる際の参考になりそうです。



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