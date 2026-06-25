YouTubeチャンネル「たむ旅」が「【樺太】北海道のすぐ近く！?戦時下ロシア・サハリンの現状をお届けします。」と題した動画を公開しました。動画では、出演者のたむさんとゆかさんがウラジオストクからサハリン（旧樺太）へ渡り、入国時のトラブルや現地の街並み、日本統治時代の名残をレポートしています。



宗谷岬からわずか約43kmの距離にあるサハリン。ウラジオストクから飛行機でユジノサハリンスクに到着した直後、たむさんは国境警備隊に連行され、別室で取り調べを受けるという予期せぬトラブルに直面しました。取り調べではサハリン訪問の目的や滞在期間などが問われ、「スマホを見せてくれと言われガチ焦りました」と当時の緊張感を語っています。約1時間の拘束を経て無事に解放され、2人は市街地へと向かいました。



街ブラでは、ソ連時代から存在する大衆食堂「スタローヴァヤ」での食事や、ディスカウントストアでの買い物を満喫。また、現在はサハリン州立美術館として使われている「旧北海道拓殖銀行豊原支店」や、サハリン州立博物館として利用されている「旧樺太庁博物館」など、日本統治時代の面影を色濃く残す歴史的建造物を巡りました。たむさんは「日本統治時代の建物と似ているところはありますよね」と、サハリンならではの独特な雰囲気に触れています。



戦時下のロシアという緊張感と、北海道のすぐ近くに存在する異国情緒、そして日本の歴史が交差するサハリンの現状。近くて遠い隣国のリアルな姿は、歴史や海外旅行に関心がある方にとって非常に興味深い内容となっています。



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