『トイ・ストーリー5』劇場グッズ発表 限定アロハシャツ＆『3』『4』復刻版パンフレットも登場
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の公開に合わせ、全国の上映劇場で劇場オリジナルグッズと劇場パンフレットが発売されることが決定した。
【画像】初日に劇場に行かなくちゃ…注目グッズの一部
劇場オリジナルグッズは、ストラップやバッグ、ステーショナリー、アクセサリーなど50種類以上をラインアップ（一部劇場では取り扱いのない商品あり）。上映劇場では7月3日のオープン時から、オンラインストア「TOHO theater STORE」では同日午前11時から販売される。
ピクサーボールをデザインしたコンパクトミラー（1320円※税込、以下同）、ブルズアイをモチーフにしたランチトート（2500円）、保温・保冷機能付きのステンレスタンブラー（3500円）、ウッディやバズ、エイリアンのマスコットビーズストラップ、全8種のミニタオルコレクションなど、多彩なアイテムがそろう。
注目は、「TOHO theater STORE」限定で販売されるアロハシャツ（税込1万1000円）。ウッディやバズ・ライトイヤー、ジェシーに加え、『トイ・ストーリー5』に登場する“ハイテクおもちゃ”たちをあしらった総柄デザインとなっており、イエローとレッドの2色を展開する。
あわせて、『トイ・ストーリー5』の劇場パンフレット（1100円）も発売。ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとするキャラクターのボイスキャストや、日本語吹替版声優陣のコメントを掲載する。
さらに、2010年公開の『トイ・ストーリー3』、2019年公開の『トイ・ストーリー4』で販売された劇場パンフレットの復刻版（各990円、一部改訂あり）も同時発売する。
（C）2026 Disney/Pixar.
（C） Disney/Pixar TOHO
Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission.
（C） Hasbro. All Rights Reserved.
（C） Just Play, LLC
【画像】初日に劇場に行かなくちゃ…注目グッズの一部
劇場オリジナルグッズは、ストラップやバッグ、ステーショナリー、アクセサリーなど50種類以上をラインアップ（一部劇場では取り扱いのない商品あり）。上映劇場では7月3日のオープン時から、オンラインストア「TOHO theater STORE」では同日午前11時から販売される。
注目は、「TOHO theater STORE」限定で販売されるアロハシャツ（税込1万1000円）。ウッディやバズ・ライトイヤー、ジェシーに加え、『トイ・ストーリー5』に登場する“ハイテクおもちゃ”たちをあしらった総柄デザインとなっており、イエローとレッドの2色を展開する。
あわせて、『トイ・ストーリー5』の劇場パンフレット（1100円）も発売。ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとするキャラクターのボイスキャストや、日本語吹替版声優陣のコメントを掲載する。
さらに、2010年公開の『トイ・ストーリー3』、2019年公開の『トイ・ストーリー4』で販売された劇場パンフレットの復刻版（各990円、一部改訂あり）も同時発売する。
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