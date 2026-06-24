トーマス・ミュラーがアルゼンチン戦の会場に

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は、1勝1分けの勝ち点4で決勝トーナメント進出を視界に捉えている。22日（日本時間23日）、日本代表のTシャツを着た元ドイツ代表が発見され、ドイツ大使館も思わず反応する事態となった。

日本時間23日に行われた1次リーグJ組のアルゼンチン―オーストリア戦。2ゴールのリオネル・メッシが、W杯歴代最多となる通算18得点とした歴史的一戦の会場に、元ドイツ代表のトーマス・ミュラーがいた。

試合前に自身のインスタグラムを更新。動画内で着用していたTシャツの左胸には、日本代表のエンブレムがついていた。ドイツ大使館は24日、Xを更新。「元ドイツ代表のレジェンド、トーマス・ミュラー選手が日本代表のエンブレム付きTシャツを着ていると話題になっています！まさかの日本推し？！」とつづると、X上のファンも反応した。

「アツい！！」

「八咫烏に惚れたんでしょうか」

「ドイツ代表ユニホームとそっくりだから、間違えたはないですよね…」

「どぅいうことなのwww？」

ミュラーはW杯4大会連続出場で2010年南アフリカ大会は得点王に輝き、2014年ブラジル大会は優勝に貢献した。



（THE ANSWER編集部）