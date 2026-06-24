「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）

巨人にとっての鬼門も、松本には関係ない。「苦しんでいるのもわからないですし、経験していないので。僕は何とも思わず、いつも通りです」。涼しい顔でうなずく姿が頼もしい。移籍後初の猛打賞＆最多の２打点＆４出塁とマツダスタジアムで大暴れした。

三回に１点を先制。なおも２死二塁で打席に向かうと、２球目のカーブを捉えた。左前適時打を放ち、五回２死一、二塁は内角直球に反応。またも左前に運び、２打席連続適時打を記録した。さらに九回にも左前打と敵地での存在感が光った。

日本ハムに在籍した昨年の今頃は２軍再調整期間だった。今季も５月上旬こそ打率は１割台まで沈み、守備固めや代走など役目を変えたが、交流戦から打撃が開花。６月月間打率は・３７３となった。梅雨ならではの「じめっと感は嫌」と好きな季節ではないが、「汗で飛ぶ分、サプリメントを取る」と対策をしながらグラウンドに立つ。

投打がかみ合った快勝で阪神と同率首位に並んだ。「数字にも表れてきている。まだまだシーズン長いので、一日一日変わらずしっかり準備していきたい」。梅雨空の下でも、松本の視線は曇らない。