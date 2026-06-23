TREASUREとJリーグ6クラブがコラボグッズ販売へ
7月8日から日本ツアーをスタートさせるグローバルボーイズグループTREASUREと、Jリーグ6クラブがコラボしたグッズが展開されることが分かった。
コラボするのはセレッソ大阪、横浜F・マリノス、ヴィッセル神戸、名古屋グランパス、アビスパ福岡、FC東京の6クラブで、各地のPOP-UP STOREやクラブオンラインストアで販売する。なお、大阪会場はC大阪グッズのみとなるが、神奈川会場から6クラブの全グッズがラインナップする。
【大阪会場】
開催期間:2026年6月26日(金)〜7月12日(日)
開催場所:ZEROBASE道頓堀/イベントスペース
【神奈川会場】
開催期間:2026年7月10日(金)〜7月21日(火)
開催場所:そごう横浜店8F/催会場
【兵庫会場】
開催期間:2026年7月18日(土)〜7月27日(月)
開催場所:神戸マルイ5F/イベントスペース
【愛知会場】
開催期間:2026年7月24日(金)〜8月3日(月)
開催場所:名古屋栄三越 3F・4F/特設会場
【福井会場】
開催期間:2026年8月6日(木)〜8月10日(月)
開催場所:西武福井店6F/催事場
【福岡会場】
開催期間:2026年8月15日(土)〜8月24日(月)
開催場所:博多マルイ7F/イベントスペース
【東京会場】
開催期間:2026年8月22日(土)〜2026年9月8日(火)
開催場所:西武渋谷店B館1F/イベントスペース
コラボするのはセレッソ大阪、横浜F・マリノス、ヴィッセル神戸、名古屋グランパス、アビスパ福岡、FC東京の6クラブで、各地のPOP-UP STOREやクラブオンラインストアで販売する。なお、大阪会場はC大阪グッズのみとなるが、神奈川会場から6クラブの全グッズがラインナップする。
開催期間:2026年6月26日(金)〜7月12日(日)
開催場所:ZEROBASE道頓堀/イベントスペース
【神奈川会場】
開催期間:2026年7月10日(金)〜7月21日(火)
開催場所:そごう横浜店8F/催会場
【兵庫会場】
開催期間:2026年7月18日(土)〜7月27日(月)
開催場所:神戸マルイ5F/イベントスペース
【愛知会場】
開催期間:2026年7月24日(金)〜8月3日(月)
開催場所:名古屋栄三越 3F・4F/特設会場
【福井会場】
開催期間:2026年8月6日(木)〜8月10日(月)
開催場所:西武福井店6F/催事場
【福岡会場】
開催期間:2026年8月15日(土)〜8月24日(月)
開催場所:博多マルイ7F/イベントスペース
【東京会場】
開催期間:2026年8月22日(土)〜2026年9月8日(火)
開催場所:西武渋谷店B館1F/イベントスペース