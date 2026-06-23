この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーランド 2026.6.20の様子 | Today’s Tokyo Disneyland on June 20, 2026」を公開した。2026年6月20日（土）の東京ディズニーランドを散策し、アトラクションよりもフード関連の施設に列が伸びる週末のリアルな混雑状況をレポートしている。



東京ディズニーシーに人気が集中する中、土曜日の東京ディズニーランドの状況を確認するためパークを訪れたYamatoStyle。ワールドバザール内は大きな混雑は見られず、「ヴァネロペのスイーツ・ポップ・ワールド」のモニュメント前も数組が並んでいる程度ですぐに写真が撮れる状況だった。一方で、プラザ・テラス周辺の飲食施設は混雑しており、「アイスクリームコーン」はテーブル使用率100％、「スウィートハート・カフェ」も90％という結果に。また、ポップコーンワゴンには長い待ち列ができており、早い時間帯からフード需要の高さがうかがえた。



続いてトゥモローランドへ足を運ぶと、「モンスターズ・インク "ライド＆ゴーシーク！"」は80分待ち、「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」は15分待ちとなっていた。YamatoStyleは「スター・ツアーズ」に乗船し、人気キャラクターのグローグーが登場する特別演出に遭遇。「グローグーが出た瞬間周りから歓声が」と、船内が湧き上がる様子を伝えた。さらに、11時25分時点で全てのアトラクションのプライオリティパスが発行終了となっている状況も確認している。



イベント後半を迎えたプラザ周辺では、パレードの鑑賞場所を確保している人はまだ少なく、快適に鑑賞できそうな状況だった。その後アドベンチャーランドへ向かうと、「カリブの海賊」が10分待ちとなっており、スムーズに乗船を楽しむ様子が収められている。一方、しょうゆバターポップコーンのワゴンには1往復半の長い列ができているのを発見した。



動画を通して、アトラクションの一部は比較的空いているものの、レストランや人気フードには多くの人が並ぶ土曜日のパーク事情が浮き彫りとなった。「レストランの混雑はアトラクションより大変な気がします」との見解通り、週末に訪れる際は食事や休憩のタイミングを計画的に決めておくことが重要になりそうだ。