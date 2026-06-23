【「ワロタ、俺の家のとなり魔王城www」第1回CBT】 6月24日14時～開始 【ワロタ、俺の家のとなり魔王城www】 発売日：Steam版 2026年冬、Switch2/PS5版 2027年 価格：未定

ワンオアエイトは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Steam用村づくりアクションRPG「ワロタ、俺の家のとなり魔王城www」のクローズドβテスト（以下、CBT）を6月24日14時から開始する。

本作は、魔王に支配され荒れ果てた世界で、女神に救われ転生するアクションRPG。Steam版は2026年冬、PS5/Switch2版は2027年に発売予定となっている。

今回のCBTはゲーム品質の向上を目的とした少人数を対象としたもの。第1回目のテストは日本語版のみでの実施となる。なお、今後開発状況に応じて複数回に分けての実施される予定。

クローズドβテスト（CBT） 実施概要

期間：6月24日14時～6月30日13時59分

プレイ範囲：最初のボスまで（2～3時間）

募集人数：少人数制（100名程度）

参加費用：無料

実施目的：ゲーム品質の向上、およびユーザーからのフィードバック収集

【応募方法】

下記の専用応募フォームより必要事項を入力の上、登録する。

□「応募フォーム」

開始後に応募した場合は、キーが送られるまでに1～2日程度かかる可能性がある。

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