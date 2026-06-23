Stray Kids、海外男性アーティスト史上初のMUFG STADIUM（国立競技場）にて単独ライブ開催決定
Stray Kidsが、MUFG STADIUM（国立競技場）にて単独ライブの開催を発表した。
MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー＜Stray Kids World Tour
今回、ワールドツアー＜Stray Kids World Tour
Stray Kidsは、7月1日にLIVE Blu-ray『Stray Kids World Tour
また、完全生産限定盤の特典映像には、静岡エコパスタジアム公演のドキュメンタリーだけでなく、東京ドームや京セラドーム大阪を含む日本公演全10公演に密着したドキュメンタリーを2本立てで収録され、総尺5時間超えの豪華完全生産限定盤となる。今回発表されたワールドツアーとあわせて是非チェックしていただきたい。
◾️＜Stray Kids World Tour
特設サイト：http://straykidsjapan.com/runitjapan/
◾️LIVE Blu-ray 『Stray Kids World Tour
特設サイト：https://www.straykidsjapan.com/dominate_bd/
予約：https://straykids.lnk.to/7t82Wt
完全生産限定盤：Blu-ray2枚組 ￥13,500 / ESXL-418~419
・60P LIVE PHOTO BOOK
・三方背BOX＆オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
・オリジナルフォトカード(メンバーソロ16枚セット封入)
・Stray Kidsポストカード1枚＜完全生産限定盤ver.＞
・メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープ
・ブロマイドカード(メンバーソロ8枚セット封入)
・Stray Kids × SKZOO ステッカーシート1枚
・シリアルナンバー1口封入
01. MOUNTAINS
02. Thunderous
03. JJAM
04. District 9
05. Back Door
06. Chk Chk Boom
07. DOMINO
08. God’s Menu
09. Truman (HAN & Felix)
10. Burnin’ Tires (Changbin & I.N)
11. ESCAPE (Bang Chan & Hyunjin)
12. CINEMA (Lee Know & Seungmin)
13. GIANT
14. Walkin On Water
15. S-Class
16. Hollow
17. Lonely St.
18. Cover Me
19. TOPLINE (feat. Tiger JK)
20. Social Path (feat. LiSA)
21. LALALALA
22. MEGAVERSE
23. MANIAC
24. SUPER BOARD
25. I Like It
26. My Pace
27. BLIND SPOT
28. Stray Kids
29. MIROH
30. Chk Chk Boom (Festival Ver.)
31. FAM
[ Disc2 / Blu-ray ] 特典映像
『Stray Kids World Tour
『Stray Kids World Tour
通常盤 (初回仕様) : Blu-ray Only ￥8,800 / ESXL-420
・20P LIVE PHOTO BOOK
・連結オリジナルフォトカード(メンバーソロ8枚連結) ※初回仕様のみ封入
・スペシャルメンバーステッカー ※初回仕様のみ封入
・Stray Kidsポストカード1枚＜通常盤ver.＞ ※初回仕様のみ封入
・シリアルナンバー1口封入
※通常盤Blu-rayの内容は、完全生産限定盤[ Disc1 / Blu-ray ]の内容と共通です。
関連リンク
◆Stray Kids 日本オフィシャルサイト
◆Stray Kids 日本オフィシャルX
◆Stray Kids 日本オフィシャルInstagram
◆Stray Kids 日本オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Stray Kids 日本オフィシャルTikTok