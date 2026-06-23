Stray Kidsが、MUFG STADIUM（国立競技場）にて単独ライブの開催を発表した。

MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー＜Stray Kids World Tour ＞の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日・30日の2日間を皮切りに、9月5日・6日、バンテリンドーム名古屋、9月19日・20日の京セラドーム大阪、10月24日のみずほPayPayドーム福岡まで、7公演の開催が発表された。日本7公演で計37万を動員する見込みだ。MUFG STADIUM（国立競技場）での単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となるだけでなく、K-POP男性アーティスト史上においても初の記録となる。

今回、ワールドツアー＜Stray Kids World Tour ＞は、ファーストラインナップとして日本公演7公演を含む全18公演の開催が発表され、韓国・香港・タイペイ・バンコク・シンガポールなどの国・地域を巡る予定だ。

Stray Kidsは、7月1日にLIVE Blu-ray『Stray Kids World Tour 』を発売する。Stray Kids史上最大規模のワールドツアー＜Stray Kids World Tour dominATE＞から、2025年5月に開催された日本で初のスタジアム公演、静岡エコパスタジアムの模様を映像化したものだ。ライブ本編には、冒頭の「MOUNTAINS」から、アンコールの「FAM」まで全31曲を余すところなく完全収録され、メンバーのMCやチャレンジ企画はもちろん、話題となった「Truman (HAN & Felix)」、「Burnin’ Tires (Changbin & I.N)」、「ESCAPE (Bang Chan & Hyunjin)」、「CINEMA (Lee Know & Seungmin)」の各メンバーユニット曲も収録されるとのこと。

また、完全生産限定盤の特典映像には、静岡エコパスタジアム公演のドキュメンタリーだけでなく、東京ドームや京セラドーム大阪を含む日本公演全10公演に密着したドキュメンタリーを2本立てで収録され、総尺5時間超えの豪華完全生産限定盤となる。今回発表されたワールドツアーとあわせて是非チェックしていただきたい。

◾️＜Stray Kids World Tour ＞

特設サイト：http://straykidsjapan.com/runitjapan/

◾️LIVE Blu-ray 『Stray Kids World Tour 』

特設サイト：https://www.straykidsjapan.com/dominate_bd/

予約：https://straykids.lnk.to/7t82Wt 完全生産限定盤：Blu-ray2枚組 ￥13,500 / ESXL-418~419

・60P LIVE PHOTO BOOK

・三方背BOX＆オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

・オリジナルフォトカード(メンバーソロ16枚セット封入)

・Stray Kidsポストカード1枚＜完全生産限定盤ver.＞

・メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープ

・ブロマイドカード(メンバーソロ8枚セット封入)

・Stray Kids × SKZOO ステッカーシート1枚

・シリアルナンバー1口封入

01. MOUNTAINS

02. Thunderous

03. JJAM

04. District 9

05. Back Door

06. Chk Chk Boom

07. DOMINO

08. God’s Menu

09. Truman (HAN & Felix)

10. Burnin’ Tires (Changbin & I.N)

11. ESCAPE (Bang Chan & Hyunjin)

12. CINEMA (Lee Know & Seungmin)

13. GIANT

14. Walkin On Water

15. S-Class

16. Hollow

17. Lonely St.

18. Cover Me

19. TOPLINE (feat. Tiger JK)

20. Social Path (feat. LiSA)

21. LALALALA

22. MEGAVERSE

23. MANIAC

24. SUPER BOARD

25. I Like It

26. My Pace

27. BLIND SPOT

28. Stray Kids

29. MIROH

30. Chk Chk Boom (Festival Ver.)

31. FAM

[ Disc1 / Blu-ray ] LIVE本編（通常盤と共通）01. MOUNTAINS02. Thunderous03. JJAM04. District 905. Back Door06. Chk Chk Boom07. DOMINO08. God’s Menu09. Truman (HAN & Felix)10. Burnin’ Tires (Changbin & I.N)11. ESCAPE (Bang Chan & Hyunjin)12. CINEMA (Lee Know & Seungmin)13. GIANT14. Walkin On Water15. S-Class16. Hollow17. Lonely St.18. Cover Me19. TOPLINE (feat. Tiger JK)20. Social Path (feat. LiSA)21. LALALALA22. MEGAVERSE23. MANIAC24. SUPER BOARD25. I Like It26. My Pace27. BLIND SPOT28. Stray Kids29. MIROH30. Chk Chk Boom (Festival Ver.)31. FAM [ Disc2 / Blu-ray ] 特典映像

『Stray Kids World Tour 』Document Movie Ep.1 TOKYO & OSAKA

『Stray Kids World Tour 』Document Movie Ep.2 SHIZUOKA 通常盤 (初回仕様) : Blu-ray Only ￥8,800 / ESXL-420

・20P LIVE PHOTO BOOK

・連結オリジナルフォトカード(メンバーソロ8枚連結) ※初回仕様のみ封入

・スペシャルメンバーステッカー ※初回仕様のみ封入

・Stray Kidsポストカード1枚＜通常盤ver.＞ ※初回仕様のみ封入

・シリアルナンバー1口封入

※通常盤Blu-rayの内容は、完全生産限定盤[ Disc1 / Blu-ray ]の内容と共通です。