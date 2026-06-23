野球塾「J-PARK」の福原芳之代表推奨…きれいなスイング作るトップハンドティー

少年野球の現場で指導者を悩ませるのが、腕の力に頼る「手打ち」やバットが遠回りする「ドアスイング」だ。こうした課題を解決し、ミート力を向上させる練習法がある。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」の代表を務める福原芳之さんは、きれいなスイング軌道をつくるトップハンド（捕手側の手=右打者は右手）だけで行うティー打撃を推奨している。

トップハンドとは、バットを握った際に上にくる手。打席でグリップに力が入りすぎると、始動が遅れて体が開く原因となる。人間の体は小指と薬指を強く握ると全身に力が入り、抜くことで緊張が解ける。そのため、操作する側のトップハンドは薬指と小指の力を抜いて握ることがバットをスムーズに出すコツとなる。

具体的な練習法は、ステップした前足の前にティー台を設置し、ボールを置く。トップハンドの薬指と小指を離してバットを持ち、一度肩に置いて肘を張る。ボトムハンド（投手側の手＝右打者は左手）で軸足側の脇腹を押さえて前傾姿勢をとる。手で操作するのではなく、重力で落ちたバットを体の回旋とともに前に押し出し、手のひらが上を向く状態でフィニッシュする。

エラーパターンに挙げられるのが、高い位置で構えて腕で打ったり、トップハンドの肘をへその前に入れたりする動き。肘が体に入るとそこが支点となり、リストターンによる手打ちに繋がる。バットの先に当たる原因にもなるため、肩にバットを置いて肘を張り、体全体で振ることが大切だ。

福原さんは「これをずっとやっていくと、スイングがきれいになります」と語る。手で操作せず、体の回旋にバットがついてくるように振れば、右打者なら打球は自然と右中間へ飛んでいく。10球中10球同じように打てるようになれば、再現性の高いスイングが身に付いた証拠。正しいスイング軌道を覚えるためにも、反復することが上達への近道になる。（First-Pitch編集部）