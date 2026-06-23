この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【桃屋アレンジ】茹でて混ぜるだけ「ごはんですよ！」で極上納豆パスタ。」と題した動画を公開しました。誰もが知る海苔佃煮「ごはんですよ！」を活用し、茹でて混ぜるだけで作れる、やみつき間違いなしの極上納豆パスタのレシピを紹介しています。



動画は、パスタ100gを茹でる工程からスタート。卵を卵黄と卵白に分けた後、まず卵黄を使って「卵黄納豆」を作ります。器に入れた卵黄に、納豆1パックと付属のタレ・からしをすべて加え、小口切りにした長ネギと一緒にしっかりと混ぜ合わせます。



続いて、味の決め手となる特製ソース作りです。先ほど分けた卵白に、「ごはんですよ！」を大さじ1杯半（25～30g）、ごま油大さじ1、粉チーズ大さじ1を加えてしっかりと混ぜ合わせ、「ごはんですよ！チーズソース」を作ります。卵白を無駄なく活用しつつ、海苔の風味にチーズのコクとごま油の香ばしさをプラスしている点がポイントです。



温めたお皿に茹で上がったパスタを盛り付けたら、特製チーズソースをたっぷりとかけ、パスタ全体にしっかりと和えます。その上から黄金色の「卵黄納豆」を乗せ、仕上げにいりごまを散らせば完成です。実食シーンでは、麺に絡みつく濃厚なソースと納豆の様子が映し出され、「バランスが最高の極上納豆パスタ！！」と絶賛しています。



火を使わずに混ぜるだけで本格的な味わいが楽しめる一皿。今日のランチやお酒のシメに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・パスタ 100g

・卵 1個

・納豆（タレ、からし付き） 1パック

・長ネギ（小口切り） 適量

・ごはんですよ！ 大さじ1杯半（25～30g）

・ごま油 大さじ1

・粉チーズ 大さじ1

・いりごま 適量



［作り方］

1. パスタ100gを茹でる。

2. 卵を卵白と卵黄に分ける。

3. 器に卵黄、納豆1パック、付属のタレとからしをすべて入れ、小口切りにした長ネギを加えてしっかりと混ぜ合わせ、「卵黄納豆」を作る。

4. 別の器に「ごはんですよ！」大さじ1杯半、卵白、ごま油大さじ1、粉チーズ大さじ1を入れ、しっかりと混ぜて「ごはんですよ！チーズソース」を作る。

5. 温めた皿に茹でたパスタを盛り、「ごはんですよ！チーズソース」をかけてパスタとしっかり和える。

6. パスタの上に「卵黄納豆」をかけ、仕上げにいりごまを散らして完成。食べる際は全体をよく混ぜ合わせる。