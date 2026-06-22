【日本の最強アニメソングBEST100】1位はエヴァ「残酷な天使のテーゼ」 10位までまとめ
バラエティー番組『プロフェッショナルランキング』が22日、TBS系で放送された。世界の音楽のプロ166人がガチ投票した【日本の最強アニメソングBEST100】の結果が発表された。1位〜10位までを紹介する。
【動画】日本の最強アニメソング！ 1位のエヴァ「残酷な天使のテーゼ」映像
『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。今回は、世界41の国と地域の歌手やミュージシャン、音楽プロデューサーや作曲家など、音楽のプロ166人が投票し、番組独自のランキングを作成。「日本の最強アニメソングBEST100」として、音楽のプロ166人が選ぶ日本の最強アニメソングをランキング形式で紹介された。
1位は高橋洋子が歌う『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」。最近では、最新5月4日付「オリコン週間カラオケランキング」で通算1000週目のランクインしている。
2007年2月19日付で「オリコン週間カラオケランキング」に初登場後、高順位をキープ。5月1日発表の最新ランキングでも3位にランクインし、「週間カラオケランキング」登場週数は通算1000週に到達。スピッツ「チェリー」、一青窈「ハナミズキ」、MONGOL800「小さな恋のうた」に続く、オリコン史上4作品目の1000週達成となった。
同曲は、2008年5月12日付で本作初のTOP10入りとなる10位にランクインしてから、歴代最多を誇る通算745週でTOP10入りを記録。カラオケの“定番曲”として長く親しまれている。
■【日本の最強アニメソングBEST100】TOP10
1位：『新世紀エヴァンゲリオン』残酷な天使のテーゼ
2位：『NARUTO -ナルト- 疾風伝』ブルーバード
3位：『ドラゴンボールZ』CHA-LA HEAD-CHA-LA
4位：『鬼滅の刃』紅蓮華
5位：『美少女戦士セーラームーン』ムーンライト伝説
6位：『鉄人28号』鉄人28号
7位：『鉄腕アトム』鉄腕アトム
8位：『君の名は。』前前前世
9位：『ONE PIECE』ウィーアー！
10位：『千と千尋の神隠し』いつも何度でも
【動画】日本の最強アニメソング！ 1位のエヴァ「残酷な天使のテーゼ」映像
『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。今回は、世界41の国と地域の歌手やミュージシャン、音楽プロデューサーや作曲家など、音楽のプロ166人が投票し、番組独自のランキングを作成。「日本の最強アニメソングBEST100」として、音楽のプロ166人が選ぶ日本の最強アニメソングをランキング形式で紹介された。
2007年2月19日付で「オリコン週間カラオケランキング」に初登場後、高順位をキープ。5月1日発表の最新ランキングでも3位にランクインし、「週間カラオケランキング」登場週数は通算1000週に到達。スピッツ「チェリー」、一青窈「ハナミズキ」、MONGOL800「小さな恋のうた」に続く、オリコン史上4作品目の1000週達成となった。
同曲は、2008年5月12日付で本作初のTOP10入りとなる10位にランクインしてから、歴代最多を誇る通算745週でTOP10入りを記録。カラオケの“定番曲”として長く親しまれている。
■【日本の最強アニメソングBEST100】TOP10
1位：『新世紀エヴァンゲリオン』残酷な天使のテーゼ
2位：『NARUTO -ナルト- 疾風伝』ブルーバード
3位：『ドラゴンボールZ』CHA-LA HEAD-CHA-LA
4位：『鬼滅の刃』紅蓮華
5位：『美少女戦士セーラームーン』ムーンライト伝説
6位：『鉄人28号』鉄人28号
7位：『鉄腕アトム』鉄腕アトム
8位：『君の名は。』前前前世
9位：『ONE PIECE』ウィーアー！
10位：『千と千尋の神隠し』いつも何度でも
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優