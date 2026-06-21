おしゃれな総柄デザイン！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 プレミアムたっぷりドデカクーラーバッグ
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 プレミアムたっぷりドデカクーラーバッグを紹介します☆
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 プレミアムたっぷりドデカクーラーバッグ
登場時期：2026年7月3日より順次
サイズ：全長約48×22×28cm
種類：全2種（グリーン、クリーム）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ディズニー＆ピクサーの新作映画『トイ・ストーリー５』デザインのクーラーバッグがセガプライズから登場！
全長約48×22×28cmとたっぷりと入る大きいクーラーバッグで、お買い物からピクニック、キャンプなど、様々なシーンで重宝します。
ファスナー開閉で口が大きく開くので出し入れもラクチン。
マチも広く、収納がしやすいのもうれしいポイントです。
「グリーン」と「クリーム」、2種類のデザインがラインナップされます。
グリーン
グリーンを基調としたビビッドな色使いがかわいいクーラーバッグ。
一面にはキャラクターや作品にちなんだモチーフが総柄でデザインされています。
前面には「ウッディ」や「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」に加え、『トイ・ストーリー５』の新キャラクター「リリーパッド」や「スマーティー・パンツ」「アトラス」「スナッピー」の姿も☆
クリーム
クリーム色にブルーがアクセントになった、爽やかなカラーのクーラーバッグ。
一面には『トイ・ストーリー５』に登場するキャラクターたちのカラフルなシルエットが落とし込まれています☆
前面の「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」が仲良くポーズをとるアートが目をひくプライズです。
総柄デザインが施された、おしゃれに持ち歩ける大きなクーラーバッグ。
セガプライズの『トイ・ストーリー５』 プレミアムたっぷりドデカクーラーバッグは、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します。
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