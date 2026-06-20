Arakezuri、新曲「ダイヤモンド」が『高校野球ハイライト』番組テーマソングに決定
Arakezuriの新曲「ダイヤモンド」が、7月5日(日)よりびわ湖放送で放送される『高校野球ハイライト』の番組テーマソングに決定した。同楽曲は番組放送開始日と同日の7月5日(日)に配信リリースされる。
今作は夢に向かってひたむきに努力を重ねる高校球児たち、そして自身の夢に向かって走り続けるすべての人へ向けた応援歌となっている。疾走感あふれるサウンドにまっすぐな想いを乗せ、“泥だらけでも一歩ずつ積み重ねてきた日々は、やがて強く美しいダイヤモンドへと変わる”と楽曲タイトルになぞらえた輝きを歌い上げた一曲となった。
Arakezuriは今夏、バンド初となる＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO＞、＜SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026＞、＜MONSTER baSH 2026＞への出演も決定している。
■『高校野球ハイライト』番組情報
放送期間：7月5日(日)〜7月25日(土)※予定
放送時間：
月〜木 23:06〜23:55
金 22:00〜22:49
土・日 23:00〜23:49
※放送日時は試合日程などの都合により変更になることがあります。
放送地域：
滋賀県全域
※お住まいの地域のテレビ番組表をご確認下さい。
■「ダイヤモンド」
2026年7月5日(日)配信スタート
https://nex-tone.lnk.to/Arakezuri_Diamond
※Apple Music・プリアド（Pre-add）、Spotify・プリセーブ（Pre-save）の受付は6/21(日)からとなります。
※6/21(日)からTikTokにて音源先行配信
※配信開始の時間は、各配信サイトの更新状況により告知時間より遅れる場合もございます。
◾️＜9th Anniv. Tour 9周年番狂せ＞
◇大阪
日程：2027年1月10日（日）
会場：大阪・心斎橋BIGCAT
開場：16:45 / 開演：17:30
問い合わせ先
YUMEBANCHI(大阪)：06-6341-3525 [平日12:00〜17:00]
http://www.yumebanchi.jp/
◇愛知
日程：2027年1月15日（金）
会場：愛知・名古屋 Bottom Line
開場：18:15 / 開演：19:00
問い合わせ先
サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 [12:00〜18:00]
http://www.sundayfolk.com
◇東京
日程：2027年1月31日（日）
会場：東京・渋谷Spotify O-EAST
開場：16:45 / 開演：17:30
問い合わせ先
DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
・チケット料金 スタンディング 4,400円（Dr別・整理番号付き）
・チケットURL：https://eplus.jp/arakezuri/9th/
・年齢制限 未就学児入場不可
・枚数制限 お一人様 4枚まで ※複数公演申し込み可
・企画 / 制作：株式会社ユークリッド・アーティスト / YUMEBANCHI
・注意事項：
お客様を含む会場内の映像を配信させて頂き、写真が公開される事がありますので予めご了承下さい。
チケットの営利目的の購入申し込み、及び転売行為は一切禁止です。転売されたチケットは無効となりご入場出来ません。