Arakezuriの新曲「ダイヤモンド」が、7月5日(日)よりびわ湖放送で放送される『高校野球ハイライト』の番組テーマソングに決定した。同楽曲は番組放送開始日と同日の7月5日(日)に配信リリースされる。

今作は夢に向かってひたむきに努力を重ねる高校球児たち、そして自身の夢に向かって走り続けるすべての人へ向けた応援歌となっている。疾走感あふれるサウンドにまっすぐな想いを乗せ、“泥だらけでも一歩ずつ積み重ねてきた日々は、やがて強く美しいダイヤモンドへと変わる”と楽曲タイトルになぞらえた輝きを歌い上げた一曲となった。

Arakezuriは今夏、バンド初となる＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO＞、＜SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026＞、＜MONSTER baSH 2026＞への出演も決定している。

■『高校野球ハイライト』番組情報

放送期間：7月5日(日)〜7月25日(土)※予定

放送時間：

月〜木 23:06〜23:55

金 22:00〜22:49

土・日 23:00〜23:49

※放送日時は試合日程などの都合により変更になることがあります。 放送地域：

滋賀県全域

※お住まいの地域のテレビ番組表をご確認下さい。