『進撃の巨人』新作OPアニメ制作決定 ゲームのオープニングでMAPPA制作
コーエーテクモゲームスは19日、アクションゲーム『進撃の巨人３』（PlayStation5／Nintendo Switch 2／XBOX Series X|S／Steam）の新情報として、MAPPAによる新作オープニングアニメの制作を発表した。
【画像】死を覚悟するエレン＆ミカサ…公開された『進撃の巨人3』場面カット
オープニングアニメーションの制作は、アニメ『進撃の巨人』The Final Seasonを手掛けたMAPPAが担当し、完全新規アニメーションとなる。詳細は後日公開され、ゲーム本編には含まれず、後日のアップデートで実装される。
同作の最新情報は、7月2日午前7時に配信する公式Web番組にて発表。番組には、ゲストにミカサ役の石川由依、クリスタ役の三上枝織を招き、解説には本作の開発プロデューサーである鈴木英生が出演。
ゲームの詳細情報、さらには世界初公開となるゲーム実機プレイなど、盛りだくさんの内容でお届けする。
■『進撃の巨人３』概要
『進撃の巨人』の物語を最初から最後まで体験できる、まさに集大成といえるゲーム。本作で初登場となる九つの巨人との手に汗握る対決や新しい物語はもちろん、シリーズで扱った範囲も新たな体験として再構築し、物語のクライマックスまでを描く。また立体機動アクションもより進化し、シリーズ最高峰の爽快でスタイリッシュなアクションを楽しめる。
【画像】死を覚悟するエレン＆ミカサ…公開された『進撃の巨人3』場面カット
オープニングアニメーションの制作は、アニメ『進撃の巨人』The Final Seasonを手掛けたMAPPAが担当し、完全新規アニメーションとなる。詳細は後日公開され、ゲーム本編には含まれず、後日のアップデートで実装される。
同作の最新情報は、7月2日午前7時に配信する公式Web番組にて発表。番組には、ゲストにミカサ役の石川由依、クリスタ役の三上枝織を招き、解説には本作の開発プロデューサーである鈴木英生が出演。
■『進撃の巨人３』概要
『進撃の巨人』の物語を最初から最後まで体験できる、まさに集大成といえるゲーム。本作で初登場となる九つの巨人との手に汗握る対決や新しい物語はもちろん、シリーズで扱った範囲も新たな体験として再構築し、物語のクライマックスまでを描く。また立体機動アクションもより進化し、シリーズ最高峰の爽快でスタイリッシュなアクションを楽しめる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優