心臓が頻繁に一瞬ドクンとするのはどのような原因が考えられるのでしょうか。メディカルドック監修医が心臓が一瞬ドクンとする症状の原因について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「心臓が一瞬ドクン」とするのが”頻繁”に起こるのは大丈夫？原因を医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

心臓が頻繁に一瞬ドクンとする症状について

心臓が一瞬だけドクンと強く脈を打ったように感じる状態が頻繁に現れるようであれば、下記のような不整脈が原因の可能性が考えられます。

なかには大きなトラブルへとつながる可能性がある症状もありますので、まずは早めに精密な検査を受けることをおすすめします。

不整脈

不整脈とは、簡単にいえば脈が正常ではない状態全般を表す言葉です。

人の脈拍は、健康な状態であれば規則的なリズムで繰り返されていて、安静にしている状態であれば1分間に50回から100回ほどの脈拍であれば正常値とされています。

一方で、これよりも大幅に早い、または遅い脈拍であったり、脈が途切れてリズムが狂うような状態や、単発的に不規則な脈が生じる状態が、不整脈と呼ばれる状態です。

脈拍数が1分間に100回を超えるような状態は頻脈性不整脈といわれ、心房細動や心室細動、心房頻拍などが原因となります。

その逆に、脈拍が1分間に50回を下回るような状態を徐脈性不整脈とよび、洞不全症候群や房室ブロックがその要因となります。

そして、不整脈のなかでも、心臓が一瞬ドクンとなるような状態は、期外収縮と呼ばれるものが原因であることが多いです。

期外収縮

期外収縮は不整脈の一つで、脈が単発的にリズムを乱したり、脈が飛んだりしてしまう状態です。

心臓がしゃっくりを起こすようなものと表現されることもあり、胸が一瞬つまづくような感覚や、一瞬ドクンとするような感覚となります。

そもそも脈（心臓の収縮）は、電気信号によって行われます。具体的には、右心房上部の洞結節でつくられた電気信号が、房室結節を通って心室に伝わり、心房、心室という順番で心臓を収縮させ、脈となります。

しかし、何らかの要因で洞結節以外で作られた電気信号によって心臓が予定外のリズムで収縮してしまうことがあり、これが期外収縮となります。

多くの場合、期外収縮は加齢や一時的なストレスによる自律神経の乱れなどによっておこるもので、30歳をすぎる頃から大多数の方に認められ、健康な人でも生じるものです。そのため、多くの場合では期外収縮が生じても特に治療の必要はありませんが、なかには心筋梗塞などが原因で引き起こされているケースもあり、この場合は重篤な症状へと移行してしまう可能性も考えられます。

期外収縮の頻度は年齢とともに増加するほか、疲労や睡眠不足、カフェインやアルコールの過剰摂取によっても引き起こされるため、心臓が一瞬ドクンとする状態が頻繁にあるという方は、生活習慣の見直しもしてみるとよいでしょう。

洞不全症候群

心臓の収縮は洞結節で作られた電気信号によって引き起こされていますが、なんらかの要因によってこの洞結節が機能不全に陥ると、脈に異常が生じて、心臓が一瞬ドクンとなるような状態が出現することもあります。

この洞結節の機能不全が、洞不全症候群と呼ばれるものです。

洞不全症候群は高齢者にみられやすく、心疾患や糖尿病を持つ方に表れやすい症状で、その原因には加齢による洞結節における瘢痕組織の形成のほか、心筋梗塞などで洞機能が低下したり、薬剤の副作用などがあります。

房室ブロック

心房と心室の間には房室結節という組織があり、この部分が心房の興奮を心室に伝えていくという働きを持っているのですが、加齢や虚血性心疾患や心筋症などによって房室結節の働きが悪くなると、心房の興奮が心室に伝わりきらなくなることから、脈が遅くなる不整脈を生じます。

これが房室ブロックと呼ばれる状態です。

房室ブロックはその状態によって1度から3度の3段階に分けられ、1度の場合は無症状の場合も多く、健康診断などで指摘をうけて初めて気が付くというケースが多い内容です。

一方で3度房室ブロックでは、一時的に心停止状態となるため、失神を起こすこともあります。脈が遅くなることで、拍動を強く感じるようになると、心臓が一瞬ドクンとなる症状を感じる可能性があります。

心房細動・心房粗動

心房細動や心房粗動は、心房の収縮が十分に行われず、細かく痙攣するような震え方をすることで、脈が不規則となる状態です。

心房細動や心房粗動も加齢などによって生じやすくなる症状で、脈が早くなることで、心臓がドクドクと早く動くような感覚になる可能性があります。

心房細動自体が直接生命に関わるようなトラブルとはなりにくいものの、脳梗塞や心不全のリスクを高める症状であるため、早めの検査や治療が大切です。

心室細動

心室細動は、心臓内の血液を送り出す部分である心室が細動を起こしてしまう状態です。

心房細動は直接重大なトラブルにはなりにくい一方、心室細動の場合は血液が送られなくなってしまうため、出現すると数秒のうちに意識が失われます。

一過性の場合は失神ですみますが、症状が続いているとさまざまな臓器が機能不全となるため、すぐに治療を行わなければ死に至る可能性もあります。AEDを始めとした電気的除細動が必要になる重篤な不整脈です。

まとめ

心臓が一瞬ドクンとなるような状態は、不整脈が主な原因です。不整脈そのものは30歳以降の方であれば大多数に見られ、加齢とともに発作の頻度も高くなるものであり、治療が必要とならないケースも多い症状ですが、場合によっては重大なリスクにつながる病気が隠れている可能性もあります。心臓が一瞬ドクンとなる状態が頻発しているという方は、早めに循環器内科での診療を受けて、適切なケアを行うようにしてみてはいかがでしょうか。

「心臓が頻繁に一瞬ドクンとする」から医師が考えられる病気は11個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

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ブルガダ症候群心筋梗塞 【参考文献】・不整脈 | 国立循環器病研究センター 病院・不整脈（期外収縮、頻脈、徐脈） | 兵庫医科大学病院・心房細動 | 千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学