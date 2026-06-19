【ライブレポート】SKY-HI、9年ぶりの日本武道館単独2デイズ完遂。「この人生で出会った全ての、全ての人生に心から愛と感謝とリスペクトを」
SKY-HIが、2026年6月18日に日本武道館2デイズ＜SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-＞の2日目公演を開催した。SKY-HIがソロアーティストとして日本武道館公演を行うのは約9年ぶりで、2026年5月から開始した全国6都市7公演を巡る＜SKY-HI TOUR 2026 -Success is-＞のツアーファイナルを締めくくった。
2日間にわたる日本武道館公演では、両日新曲を披露したほか、初日公演にはNovel Coreがゲスト出演し「⼤丈夫 feat. Novel Core」を披露。一方、2日目公演にはSTARGLOWのTAIKI、GOICHIが出演し「Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)」を届け、それぞれが会場を沸かせた。
2日目公演の終盤には、「この人生で出会った全ての、全ての人生に心から愛と感謝とリスペクトを。ありがとうな、FLYERS！」「また最高の人生で会いましょう！」と語りかけ、会場を埋め尽くした観客へ感謝を伝えた。さらに、BMSG主催の大規模フェス＜BMSG FES’26＞の開催も発表され、会場は大きな歓声に包まれた。
また、本公演の模様はSKY-HI公式YouTube「SKYHICHANNEL」にて『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』SPECIAL LIVE STREAMとして全編生配信され、約5万人の視聴者が全国各地からツアーファイナルを見届けた。
さらに、日本武道館2日目公演の模様を収録したPPV配信の実施も決定した。SKY-HI公式ファンクラブ「FLYERS」およびBMSGオンラインサロン「B-Town」〈Architect / Resident〉会員を対象に、ファンプラットフォーム「B with U」にて販売される。数量限定のフォトブックとのセット販売に加え、購入者特典として『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』Behind The Scenesも用意されており、2026年8月24日より配信開始予定となる。
プロデューサー、経営者としての活動と並行しながら、約9年ぶりとなる日本武道館公演2デイズを成功裏に終えたSKY-HI。新曲を披露したほか、初日公演には2026年12月の東京・豊洲PIT3日間公演の開催、2日目公演には自身が率いるBMSGによる大型フェス＜BMSG FES’26＞の開催も発表するなど、その勢いと多面的な活動を象徴する2日間となった。
◾️日本武道館公演 PPV配信情報
配信内容：『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』6月18日(木)公演映像
販売対象：
・SKY-HI Official Fan Club “FLYERS”
・B-Town Architect
・B-Town Resident
販売プラットフォーム：B with U
販売期間：2026年6月18日（木）20:00〜2027年7月31日（土）23:59
配信開始日時：2026年8月24日（月）19:00〜
※配信日時は予告無く変更となる場合がありますので予めご了承ください。
※視聴期限は、2027年8月31日（火）23:59までとなります。
販売価格：
・視聴チケットのみ：4,400円（税込）
・〈数量限定〉視聴チケット＋「-Success Is The Best Revenge- Photo Book」：9,900円（税込）
購入者特典：『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』Behind The Scenes
◾️豊洲PIT公演情報
会場：東京・豊洲PIT
日程：2026年12月11日（金）・12日（土）・13日（日）
◾️＜BMSG FES’26＞
「BMSG FES’26」Official Website：https://bmsgfes.tokyo/
2026年
10月10日（土）OPEN 13:00 / START 15:00
10月11日（日）OPEN 13:00 / START 15:00
10月12日（月・祝）OPEN 13:00 / START 15:00
※公演時間は5時間超を予定しています。
会場：東京・お台場BMSG FES特設会場
（〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1）
※出演アーティストやチケット情報などの詳細は後日発表予定
関連リンク
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