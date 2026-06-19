仕事で忙しい彼氏が「勘弁してくれ！」と絶叫してしまうLINE９パターン
日々のLINEのやり取りは恋人同士にとって楽しいものですが、繁忙期で仕事に追われている彼氏にとっては、些細なLINEが負担に感じられることもあるようです。そこで今回は、20代から30代の独身男性198名に聞いたアンケートを参考に、「仕事で忙しい彼氏が『勘弁してくれ！』と絶叫してしまうLINE９パターン」をご紹介します。
【１】「私と仕事、どっちが大事なの？」など、優先順位をつけさせようとするLINE
「答えようがないです」（20代男性）など、仕事と自分への愛情を比べさせるようなLINEは、忙しい彼氏を心底面倒くさい気分にさせるようです。男性にとって両者は比較対象にはならないもの。質問自体しないほうが賢明でしょう。
【２】「寂しくて悲しくなってきた」など、一方的に感情をぶつけるLINE
「それを今言われても」（20代男性）など、寂しい感情をそのまま送りつけても、忙しい彼氏は負担に感じるばかりのようです。「寂しいけど、会える日がますます楽しみだよ！」など、デートの日を待ち望んでいる健気さをアピールするほうが好印象でしょう。
【３】「暇すぎる」「つまんない」など、退屈まかせの無意味なLINE
「悪いが知らん！」（20代男性）など、時間つぶし的な「構ってLINE」に対して、冷ややかな気分になる彼氏は多いようです。甘えたつもりが逆効果になるので、自分の退屈をアピールするLINEは、同じく暇そうな女友達などに送るようにしましょう。
【４】「今日友達に酷いこと言われたの」など、延々とグチが書いてあるLINE
「読むだけで気が滅入る」（20代男性）など、ネガティブな内容のLINEは、忙しい彼氏をますます疲れさせるようです。キツイ仕事に立ち向かっている彼氏に気分転換をしてもらうためにも、せめてLINEでは明るい話題を提供したいものです。
【５】「どうしても今から会いたい」など、都合を考えない強引なLINE
「別れ話だとしても今は無理！」（20代男性）など、相手のことを考えず無理やりに会う約束を取り付けるLINEは、彼氏を心底困らせるようです。LINEや電話で伝えられないほど大切な用件であれば、尚更落ち着いて会話ができるタイミングを待った方がよいでしょう。
【６】「そろそろどっか遊びにいこうよ」など、デートをねだるのんきなLINE
「そっちは暇そうだな…」（20代男性）など、彼氏の忙しさに対してのんきすぎるLINEは、お互いの生活の「すれ違い感」を際立たせるようです。どうせなら「お料理の練習しながら待ってるよ」など、一人でも有意義に時間を使っていることを伝えたいものです。
【７】「友達の彼氏が〇〇なんだけど…」など、特に意味のない長文の世間話LINE
「その話は今度にしてくれる？」（20代男性）など、急いで話す必要のない世間話LINEが長く続くと、彼氏の仕事に悪影響があるようです。長文で相談事をするときは、「長くなるけど大丈夫？」など、相手を気遣う一言が必要でしょう。
【８】「なんで返事くれないの？」など、ヒステリックな催促LINE
「そんな余裕がないのを察してくれ！」（20代男性）など、忙しい時期にLINEの即レスを求められると、イライラする彼氏が多いようです。特に急がない用件なら、「返信できない理由がある」と考えて、おとなしく返事が来るのを待つべきでしょう。
【９】「いつだったら会えるの？」など、キレ気味で予定を確認するLINE
「むしろこっちが知りたい」（20代男性）など、休日返上で仕事をしている彼氏には、デートの予定を考える余裕はないようです。厳しいスケジュールをさらに追い詰めるのは避け、「落ち着いたらゆっくりしようね」のように安心感を与えるLINEを送りたいものです。
忙しく働く彼氏にとって、仕事に対する責任感とプレッシャーは非常に大きなもの。いつも側にいる彼女だからこそ、その重圧を理解し、精神的に支えてあげるようなLINEを送りたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年４月11日（木）から４月17日（水）まで
対象：合計198名（20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「私と仕事、どっちが大事なの？」など、優先順位をつけさせようとするLINE
「答えようがないです」（20代男性）など、仕事と自分への愛情を比べさせるようなLINEは、忙しい彼氏を心底面倒くさい気分にさせるようです。男性にとって両者は比較対象にはならないもの。質問自体しないほうが賢明でしょう。
「それを今言われても」（20代男性）など、寂しい感情をそのまま送りつけても、忙しい彼氏は負担に感じるばかりのようです。「寂しいけど、会える日がますます楽しみだよ！」など、デートの日を待ち望んでいる健気さをアピールするほうが好印象でしょう。
【３】「暇すぎる」「つまんない」など、退屈まかせの無意味なLINE
「悪いが知らん！」（20代男性）など、時間つぶし的な「構ってLINE」に対して、冷ややかな気分になる彼氏は多いようです。甘えたつもりが逆効果になるので、自分の退屈をアピールするLINEは、同じく暇そうな女友達などに送るようにしましょう。
【４】「今日友達に酷いこと言われたの」など、延々とグチが書いてあるLINE
「読むだけで気が滅入る」（20代男性）など、ネガティブな内容のLINEは、忙しい彼氏をますます疲れさせるようです。キツイ仕事に立ち向かっている彼氏に気分転換をしてもらうためにも、せめてLINEでは明るい話題を提供したいものです。
【５】「どうしても今から会いたい」など、都合を考えない強引なLINE
「別れ話だとしても今は無理！」（20代男性）など、相手のことを考えず無理やりに会う約束を取り付けるLINEは、彼氏を心底困らせるようです。LINEや電話で伝えられないほど大切な用件であれば、尚更落ち着いて会話ができるタイミングを待った方がよいでしょう。
【６】「そろそろどっか遊びにいこうよ」など、デートをねだるのんきなLINE
「そっちは暇そうだな…」（20代男性）など、彼氏の忙しさに対してのんきすぎるLINEは、お互いの生活の「すれ違い感」を際立たせるようです。どうせなら「お料理の練習しながら待ってるよ」など、一人でも有意義に時間を使っていることを伝えたいものです。
【７】「友達の彼氏が〇〇なんだけど…」など、特に意味のない長文の世間話LINE
「その話は今度にしてくれる？」（20代男性）など、急いで話す必要のない世間話LINEが長く続くと、彼氏の仕事に悪影響があるようです。長文で相談事をするときは、「長くなるけど大丈夫？」など、相手を気遣う一言が必要でしょう。
【８】「なんで返事くれないの？」など、ヒステリックな催促LINE
「そんな余裕がないのを察してくれ！」（20代男性）など、忙しい時期にLINEの即レスを求められると、イライラする彼氏が多いようです。特に急がない用件なら、「返信できない理由がある」と考えて、おとなしく返事が来るのを待つべきでしょう。
【９】「いつだったら会えるの？」など、キレ気味で予定を確認するLINE
「むしろこっちが知りたい」（20代男性）など、休日返上で仕事をしている彼氏には、デートの予定を考える余裕はないようです。厳しいスケジュールをさらに追い詰めるのは避け、「落ち着いたらゆっくりしようね」のように安心感を与えるLINEを送りたいものです。
忙しく働く彼氏にとって、仕事に対する責任感とプレッシャーは非常に大きなもの。いつも側にいる彼女だからこそ、その重圧を理解し、精神的に支えてあげるようなLINEを送りたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年４月11日（木）から４月17日（水）まで
対象：合計198名（20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査