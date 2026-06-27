ミニオンズ＆モンスターズ×サンマルクカフェが夢のコラボ！限定メニュー＆グッズが登場

この夏、サンマルクカフェに映画『ミニオンズ＆モンスターズ』の世界観がやってきます♪2026年7月3日（金）から9月4日（金）までの期間限定で、ミニオンズをイメージしたコラボメニューや限定グッズ付きセットが登場。鮮やかなカラーリングが目を引くスイーツやドリンクはもちろん、ここでしか手に入らないコラボカップやチャームも見逃せません。映画公開をさらに盛り上げる、ハチャメチャで楽しいコラボレーションの魅力をご紹介します。

ミニオンズの世界観を味わえる限定メニュー

今回のコラボでは、見た目も味わいも楽しい全4種類のメニューがラインナップ。

「プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ」は、カスタードチョコレートと青森県産りんごプレサーブをクロワッサン生地で包み、キャラメルシュガーをかけて焼き上げた一品。

アップルパイのような風味とサクサク食感が楽しめます。価格は420円、プレミアムBOX（5個入）は1,900円です。

「ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー」は、マンゴーやバナナ、パイナップル、グァバをブレンドしたトロピカルな味わい。Mサイズで、単品750円、コラボカップセットは1,500円です。

「ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ」は、ナタデココやパッションフルーツの種を加えた爽快なドリンク。Mサイズで、単品690円、コラボカップセットは1,440円となっています。

さらに、「ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き」は、バナナやマンゴープリンを使用したボリュームたっぷりのパフェ。価格は1,200円で、コラボチャーム付きのセット販売のみとなります。

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限定グッズ付きセットも見逃せない

コラボメニューと一緒に楽しめる限定グッズも大きな魅力です。

コラボカップは全4種（うちシークレット1種）、コラボチャームは全5種を展開。いずれもランダム配布のため、どのデザインが手に入るかはお楽しみです♡

全種類を集めたい方には、数量限定のコンプリートセットがおすすめ。

プレミアムBOX（チョコクロ5個）＋コラボカップ コンプリートセット

価格：4,900円

プレミアムBOX（チョコクロ5個）＋コラボチャーム コンプリートセット

価格：3,650円

どちらもコレクションしたくなる特別なアイテムばかり。ファンならぜひチェックしておきたい内容です。

※予告なく販売を終了する場合があります。

※店舗により価格が異なる場合があります。

キャンペーンや店舗装飾も開催

コラボ期間中は、メニュー以外にも楽しみが盛りだくさん。

全国のサンマルクカフェではQRスタンプラリーを開催し、スタンプを集めることでオリジナル待ち受け画像やチョコクロ引換券などがもらえます。

また、公式Xでは映画『ミニオンズ＆モンスターズ』のムビチケ®やサンマルクカフェeGift、限定グッズが当たるキャンペーンを順次実施。

さらに、ららぽーと豊洲店やユニバーサル・シティウォーク店など一部店舗では、ミニオンズ仕様の特別ラッピング装飾も行われ、映画の世界観を存分に楽しめます。

この夏だけの特別なコラボを満喫しよう

映画『ミニオンズ＆モンスターズ』の公開を記念したサンマルクカフェのコラボレーションは、見た目のかわいさとおいしさを同時に楽しめる特別な企画です。

限定メニューはもちろん、コラボカップやチャーム、各種キャンペーンなどファンにはたまらない内容が満載。

この夏だけの特別な体験を楽しみながら、ミニオンズたちと一緒にワクワクするカフェタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♪