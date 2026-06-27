【赤から】ハーゲンダッツ食べ放題が869円！″旨辛″と″甘い″の無限ループがやみつきになりそう《7月27日まで》

鍋料理店「赤から」は、2026年6月23日から7月27日までの期間限定で、「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を実施しています（一部店舗を除く）。

旨辛い赤から鍋のあとのハーゲンダッツは格別

赤から鍋を注文した人を対象に、869円でハーゲンダッツ最大6種類が、90分間食べ放題になる「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を実施中です。

赤からならではの"旨辛"の鍋や料理を堪能したあとに味わう、濃厚でなめらかなハーゲンダッツは、まさに至福のひととき。辛さで刺激された口の中を甘〜いハーゲンダッツがやさしく包み込み、思わずもうひと口食べたくなる"旨辛→甘い"の無限ループが楽しめます。

「ハーゲンダッツ食べ放題」の利用には、赤から鍋（食べ放題・コース含む）をグループ人数分注文する必要があります。

ただし、小学生は鍋の注文グループ人数に含みません。また、小学生未満は無料で利用できます。

実施店舗は特設サイトで確認できます。

「ハーゲンダッツ食べ放題」のラインアップは以下の通り。

・バニラ

・ストロベリー

・グリーンティー

・ROCKY CRUNCHY！ ストロベリーブラックココア

・ROCKY CRUNCHY！ ソルティハニーバター

・ザ・リッチキャラメル

店舗によって種類が異なります。また、在庫状況により期間中に変更する場合もあります。

「ハーゲンダッツ食べ放題」は90分間ですが、鍋・焼肉の食べ放題を注文した場合、制限時間は食べ放題に準じます。

平日ランチタイムでの利用、学生セットとの併用はできません。

ハーゲンダッツの持ち帰りは禁止です。また、食べ残しの場合は追加料金が発生する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部