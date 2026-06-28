やわもちアイスとかき氷の贅沢な出会い♡いちご練乳氷が夏限定で登場

暑い季節に食べたくなるかき氷と、やわらかなおもちの組み合わせを楽しめる「やわもちアイスシリーズ」。2026年7月6日（月）より、夏季限定商品『やわもちアイス いちご練乳氷』が発売されます。専門店で人気のいちご練乳かき氷をイメージした贅沢な4層構造が魅力で、おうちにいながら甘味処気分を楽しめる一品。さらに好評販売中の『やわもちアイス 抹茶氷』にも注目が集まっています♪

専門店気分を楽しめるいちご練乳氷

『やわもちアイス いちご練乳氷』は、いちごソース、練乳ソース、おもち、練乳かき氷を重ねた4層仕立ての和スイーツアイスです。

トッピングのいちごソースには、いちご果汁・果肉を46％配合。フレッシュないちごの甘酸っぱさを楽しめる仕上がりです。

さらに北海道産加糖練乳を使用した練乳ソースが加わることで、まろやかなコクと優しい甘さを感じられます。

おもちは白玉粉ともち粉をブレンドし、冷凍下でもやわらかくもちもち食感をキープ。天面には5個のおもちがトッピングされており、満足感もしっかり味わえます。

かき氷部分には、三重県鈴鹿布引山系の天然水から作られたブランド氷「美里氷室（みさとひょうしつ）」を使用。シャリシャリとした食感とすっきりした後味が夏にぴったりです。

やわもちアイス いちご練乳氷



価格：180円（税抜）／194円（税込）

内容量：130ml

発売日：2026年7月6日（月）

販売場所：全国の量販店・スーパー

※1：「おもち」「あん」「アイス」などの、やわらかさや温度、水分量などが異なる素材を層状に組み合わせる製法は井村屋の独自技術であり、特許を取得しています。（特許：第5931783号）

ミニオンズ＆モンスターズ×サンマルクカフェが夢のコラボ！限定メニュー＆グッズが登場

人気の抹茶氷も好評販売中

シリーズ初のかき氷商品として人気を集める『やわもちアイス 抹茶氷』も販売中です。

福寿園監修の宇治抹茶を使用し、香り高く上品な味わいを実現。

やわらかなもちもち食感のおもち、甘さ控えめのつぶあん、北海道産練乳を使用した練乳ソースを重ねることで、本格的な和スイーツのような満足感を楽しめます。

2025年にはおもちの食感や抹茶の風味をさらに高めるリニューアルを実施し、売上前年比約130％を記録した人気商品です。

やわもちアイス 抹茶氷



価格：180円（税抜）／194円（税込）

内容量：130ml

発売日：2026年5月11日（月）より販売中

販売場所：全国の量販店・スーパー・ドラッグストアなど

やわもちアイスシリーズの定番商品もチェック

やわもちアイス バニラ



北海道産生クリームを使用したバニラアイスと、もちもちのおもち、風味豊かなつぶあんを組み合わせた定番商品。

やわもちアイス わらびもち



京きなこ、わらびもち、黒蜜ソース、和三盆風味アイスを重ねた和スイーツ仕立て。

BOXやわもちアイス バニラ



家族で楽しめるファミリータイプ。

BOXやわもちアイス 抹茶わらびもち（季節限定）



宇治抹茶アイスと黒蜜ソース、わらびもちを組み合わせた季節限定商品。

まとめ

暑い夏にぴったりな『やわもちアイス いちご練乳氷』は、いちごの爽やかな酸味と練乳のコク、もちもちのおもち、シャリシャリ食感のかき氷を一度に楽しめる贅沢な一品です。

さらに『やわもちアイス 抹茶氷』や定番シリーズも充実しており、その日の気分に合わせて選べるのも魅力。

おうちで手軽に甘味処の味わいを楽しみたい方は、この夏ぜひチェックしてみてください♡