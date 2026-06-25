6月23日、女優の白石聖が、バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』（日本テレビ系）に出演した。番組内での白石のヘアスタイルの変化に、注目が集まっているようだ。

この日は「知らないとヤバい! 危険生物スペシャル」というテーマで、身近に潜む生き物の危険性が紹介された。

「スタジオゲストには、『Hey! Say! JUMP』の山田涼介さん、白石さん、コスプレイヤーのえなこさん、『きしたかの』の高野正成さん、ジュニアユニット『KEY TO LIT（キテレツ）』の岩崎大昇さんが出演しました。山田さんと白石さんは、7月期のドラマ『一次元の挿し木』でそれぞれ主役、ヒロインを演じるため、告知も兼ねての出演でした」（スポーツ紙記者）

白石は海で撮影中、みみず腫れになったエピソードトークを披露していた。一方で、放送後のXでは、

《白石聖ちゃん前髪ないと雰囲気がまた違うね》

《聖ちゃん大人っぽいなーー》

《前髪がないと印象が違うなぁ〜》

など、白石の髪型の“変化”に驚く声が聞かれていた。

「セミロングの白石さんは、これまでは、切りそろえた前髪を下ろすスタイルがおなじみでした。それが今回は、伸ばした前髪を真ん中から分け、毛先を少し巻いたセットだったため、違った印象を受ける人もいたようです」（芸能担当記者）

白石は2019年、結婚情報誌『ゼクシィ』の12代めのCMガールに起用され、注目を集めた。その後は多くのドラマに出演してきたが、2025年に、転機となるできごとが。

「2025年5月、9年間所属していた事務所から、戸田恵梨香さんや有村架純さんらが所属する事務所『フラーム』に移籍しました。同じ時期に、永野芽郁さんが『週刊文春』で田中圭さんとの不倫疑惑を報じられ、出演が決まっていたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』を降板になったのですが、その代役に白石さんが抜擢されたのです。

白石さんは、仲野太賀さん演じる主人公・豊臣秀長の初恋の相手・直役を演じました。直は史実に登場しないオリジナルキャラクターですが、透明感のある白石さんのイメージと相性がよく、第8話で非業の死を遂げて退場する際には、SNSで惜しむ声が続出し、一気に知名度を高めたのです」（同前）

当初は、永野の“代役”起用で注目を集めたが、1年が経って評価も変わり始めているようだ。

「2026年1月、白石さんがパーソナリティを務めるラジオ番組『白石聖のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送ほか）が放送され、等身大で飾らないキャラクターがSNSで好評を博しました。東急リバブルやサントリーなど、大手企業3社のCMにも起用され、仕事の幅を広げています。7月期の連ドラでヒロインを務めることで、ますます注目度が高まりそうです。

一方、永野さんはNetflixの映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務めることが決まっていますが、騒動でイメージダウンした影響は大きく、テレビドラマやCMの出演はない状況が続いています。かつては、若手女優でも飛ぶ鳥を落とす勢いだった永野さんですが、大河の好演を機に、白石さんが“逆転”しつつあるようです」（同前）

大河ドラマも女優の世界も“戦国時代”ということか。