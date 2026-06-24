Café Kitsunéのかき氷が今年も登場♡和と洋が織りなす贅沢な夏限定フレーバー3種

Café Kitsunéでは、毎年人気のオリジナルかき氷を2026年7月1日（水）より発売します。今年はキツネ型チョコレートを添えた3種類のフレーバーが登場。シェフパティシエ特製の自家製ソースやクリームを贅沢に使用し、和と洋の魅力を掛け合わせた特別な味わいに仕上げました。見た目も華やかで、暑い季節のご褒美スイーツにぴったりな一杯を楽しめます♡

和と洋が出会う贅沢な3つの味

今年のかき氷は、それぞれ異なる素材の魅力を楽しめる3種類をラインアップ。

Kakigori Sesame Cherry-かき氷黒ごまチェリー

濃厚な黒ごまソースとクリームに、甘酸っぱいグリオットチェリーソースを合わせた一品。

氷の中にも果肉入りチェリーソースをたっぷり忍ばせ、ごまとくるみのクラッカンが香ばしいアクセントになっています。

Kakigori Strawberry Coconut-かき氷いちごココナッツ

果肉たっぷりのいちごソースと、いちご＆ココナッツシロップを合わせた爽やかな味わい。

氷の中にもいちごソースとクリームを入れ、ココナッツファインのシャキシャキ食感も楽しめます。

Kakigori Matcha Passion-かき氷抹茶パッションフルーツ

濃厚な抹茶にパッションフルーツとチョコレートを合わせたクリームをたっぷりトッピング。

粒あんと白玉を添え、和スイーツと洋菓子のような奥深い味わいを堪能できます。

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シェフこだわりの特別な一杯

すべてのかき氷には、ふんわりと削った信州深層天然氷を使用。自家製ソースやクリームを重ねることで、最後のひと口まで飽きずに楽しめる贅沢な仕上がりです。

トップにはCafé Kitsunéらしいキツネ型チョコレートを添え、見た目の可愛さも魅力。全3種ともイートイン限定、価格は各1,900円（税込）です。

※京都新風館店では「Kakigori Strawberry Coconut-かき氷いちごココナッツ」のみ販売となります。

※岡山店ではかき氷の販売はございません。

※一部店舗では展開メニューが限られます。

夏だけの特別な味わいを楽しんで

毎年人気を集めるCafé Kitsunéのかき氷。今年は黒ごま、いちご、抹茶にフルーツを組み合わせた、和洋折衷ならではの新しい味わいが楽しめます。

見た目の可愛さはもちろん、素材や食感にもこだわった一杯は、夏のお出かけやカフェタイムにもぴったり♡

期間限定の特別なスイーツを、ぜひ味わってみてください。