◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦 メキシコ１―０韓国（１８日、グアダラハラ競技場）

ＦＩＦＡランク２５位の韓国は開催国で同１４位のメキシコに０―１で敗北した。１勝１敗の勝ち点３で、決勝トーナメント進出をかけて第３戦は南アフリカと対戦する。

一進一退の攻防に動きが出たのは後半５分。ＦＣ東京所属のＧＫ金承奎（キム・スンギュ）がハイボールを処理した後にＭＦ李期奕（イ・ギヒョク）とぶつかると、ボールが前にこぼれ、こぼれた球に反応した相手のＭＦロモに押し込まれた。これが決勝点となり、勝てばＡ組１位での決勝Ｔ進出が決まった試合に敗れた。

韓国の現地メディア「ｘｐｏｒｔｓｎｅｗｓ」は決勝点につながった同場面について「２００２年の洪明甫の失点以来、最も致命的な『大失態』…金承奎の不可解な失点→Ｗ杯でどうしてこんなことが」と見出しをつけた記事を掲載。記事では「自身４度目のＷ杯出場を果たしたベテランＧＫ金承奎、そしてＫリーグ最高のＤＦと評される李期奕のサインミスによる失点であるだけに、なおさら残念だ」と落胆ぶりを表現した。

また、記事では２００２年日韓大会の３位決定戦で現監督の洪明甫氏（ホン・ミョンボ）によるミスで失点した場面なども列挙。その上でメキシコ戦での失点を「韓国サッカーのＷ杯史において『歴代級』の失点と言っても過言ではない」と批判した。