子どもが旦那さんに似ていないからと、義母に托卵を疑われた女性もいるようです。しかし、意外な真実が隠されているようで……？ 今回は、そんなある女性のエピソードをご紹介します。

托卵じゃないの？

「息子が夫に似ていないからと、義母に托卵を疑われました。DNA鑑定をすると言われ、何度も夫の子だと言っても信じてもらえませんでした……。

夫に相談したら、夫は義母に大激怒。『これ以上疑うなら、実家とは縁を切る』と言ってくれました。それ以来、義母は反省したのかDNA鑑定について言うことはなくなり、息子のことも孫として可愛がってくれています。

本当に夫と結婚してよかった。実は私、夫と倦怠期だったときに他の男性と関係を持ったことがあるんですよね。後悔してすぐにその人とは別れたけれど、時期的にその人の子どもだという可能性はあります……。

だけど、夫の子どもの可能性だってもちろんあります。真実は私にもわかりません。私は優しい夫と息子とこれからも一緒に生きていきます。騙していることに心が痛むときもありますが……。このことは、一生隠し通す覚悟です」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2026年4月）

▽ 托卵を疑った義母が正解だったということですね……。隠し通すつもりなら、絶対に旦那さんにもお子さんにもバレないようにしていただきたいです。血液型等の問題は気になりますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。