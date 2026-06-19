横浜｜オーシャンビューのテラス席でおしゃれランチ。休日のデートや記念日におすすめのレストラン3選
◆横浜｜オーシャンビューのテラス席でおしゃれランチ。休日のデートや記念日におすすめのレストラン3選
画像：レストラン&バー「Larboard」／インターコンチネンタル横浜Pier8
都会にいながら開放的な気分に浸れるテラス席。横浜なら、海に面したテラス席も。そこで、オーシャンビューのテラス席が選べるランチプランを厳選。海外リゾートのような雰囲気漂うおしゃれなお店ばかりだから、プチ贅沢な週末のデートや2人の記念日など、いつもと違う特別なランチタイムを過ごしたいときにぴったり！
この記事の要約レポート
・横浜のオーシャンビューテラス席で楽しめるランチを厳選。休日のデートや記念日にもぴったり
・アニヴェルセルカフェみなとみらい横浜：海に面した水辺のテラス席で、シェフ特製の記念日ランチがいただける
・ブラウアターフェル横浜店：潮風を感じながら地中海料理のランチを。プリモとメイン、デザートを選べるプリフィクスコースがおすすめ
・レストラン&バー「Larboard」／インターコンチネンタル横浜Pier8：テラス席からは海を行き交う船も眺められる。ランチコースはメインとデザートをセレクト可
◆アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜（みなとみらい）
パリの街角のような水辺のテラスで、特別な日のフレンチランチを
みなとみらい駅からほど近く、フランス語で“記念日”を意味する「アニヴェルセル」を店名に掲げたカフェレストラン。時にチャペルの鐘の音が響き渡るロマンティックなロケーションで、特別な日にふさわしいフレンチが堪能できる。
広い空と美しい海を望む水辺のテラス席は、パリの街角を思わせるおしゃれな雰囲気。開放的な気分に浸りながら、ゆったりと食事を楽しんで。
おすすめは、シェフ特製の前菜からスープ、肉料理、デザートまでの全4皿が味わえる一番人気のランチコース。食後には、ブーケをイメージしてブレンドされた、バラとライチの香りが特徴のオリジナルフレーバーティーも。華やかな料理とともに、記憶に残る幸せなひとときを。
▼おすすめプラン
【人気No1】記念日ランチコース 全4皿+食後のカフェ
店舗名：アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜
住所：神奈川県横浜市中区新港2-1-4
メニュー例：
【前菜】
サラダ・ジャルダン
〜15種のガーデン風サラダ〜
【2品目】
パリ・ソワール
【肉料理】
ハーブ三元豚肩ロースのグリル
旬彩 マスタードソース
【デザート】
パティシエ特製デザート
※メッセージプレートをご希望のお客様はメッセージ1つにつき+500円でご用意可
【食後のカフェ】
・コーヒー
・オリジナルブレンドティー”ロマンス”
提供期間：〜2026/7/16（木）
料金：3,900円、お子様プレート（5〜10歳程度）1,300円
※税・サ込
◆ブラウアターフェル横浜店（馬車道）
海風を感じるオーシャンビューのテラスで、好みの料理を選ぶプリフィクスランチ
馬車道駅から徒歩10分の「MARINE＆WALK YOKOHAMA」内に店を構え、新鮮なシーフードやグリル料理などの地中海料理が味わえる「ブラウアターフェル横浜店」。
リゾート感あふれる特等席のテラスは、みなとみらいらしい景色を眺めながら心地よい海風を感じられるオープンな空間。ペット同伴で食事を楽しむこともできる。
休日のデートや友人とのランチには、好みに合わせて選べる全4品のプリフィクスコースを。前菜盛り合わせに始まり、スパゲティやペスカトーレから選べるプリモ、山形豚や鮮魚と牡蠣、国産牛リブロースなどのグリルから選べるメイン、さらにデザートまで大満足のラインナップ。海辺の空間で、優雅な昼下がりを満喫してみては。
▼おすすめプラン
【プリフィクスコース】選べるプリモ、デザートなど
店舗名：ブラウアターフェル横浜店
住所：神奈川県横浜市中区新港1-3-1 MARINE&WALK YOKOHAMA 2F C-6
メニュー例：
・前菜盛合せ
・プリモ↓以下3品から1品↓
1.カニトマトクリームスパゲッティ
2.ペスカトーレリングイネ（＋500円）
3.サルシッチャクリームパスタ（＋300円）
・メイン↓以下3品から1品↓
1.山形豚グリル
2.本日鮮魚と牡蠣のグリル（＋500円）
3.国産牛リブロースグリル（＋500円）
・デザート↓以下3品から1品↓
1.パンナコッタと季節のジェラート
2.本日のデザート
3.アイスの盛り合わせ
提供期間：通年
料金：2,970円
※税・サ込
◆レストラン&バー「Larboard」／インターコンチネンタル横浜Pier 8（馬車道）
港を行き交う船を眺めるテラス席で、地元食材を活かしたラグジュアリーなランチを
馬車道駅から徒歩10分、新港ふ頭に位置するラグジュアリーホテル「インターコンチネンタル横浜Pier 8」のレストラン&バー「Larboard」。近海で獲れる新鮮な海の幸や三浦野菜など、地元・神奈川県の食材をふんだんに取り入れ、丁寧に仕立てられた料理を楽しめる。
海風を感じる開放感たっぷりのテラス席は、港を行き交う船などを眺められる絶好のロケーション。日常使いはもちろん、記念日などの特別な日にも上質な時間を約束してくれる。
注目のプランは、メインとデザートが選べる全4皿のスペイン料理ランチコース。「シーザーサラダ マンチェゴチーズ、チョリソー、半熟卵添え」や「葡萄と蛸のコンカッセ、バジルオイルを添えた冷製ガスパチョ」を味わった後は、メインへ。「シーフードパエリア」や「いさきとムール貝、帆立のアクアパッツァ仕立て」などから好みのものをセレクトできる。海を間近に感じる特等席で、ホテルならではの贅沢な美食体験を大切な人と堪能して。
▼おすすめプラン
ランチコース~Mar~メインとデザートが選べるスペイン料理全4皿
店舗名：レストラン&バー「Larboard」／インターコンチネンタル横浜Pier 8
住所：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 インターコンチネンタル横浜Pier 8 2F
メニュー例：
・シーザーサラダ マンチェゴチーズ、チョリソー、半熟卵添え
・葡萄と蛸のコンカッセ、バジルオイルを添えた冷製ガスパチョ
メイン料理下記より1品
・シーフードパエリア
・いさきとムール貝、帆立のアクアパッツァ仕立て
・国産ポーク、ロメスコソース、季節野菜
・山形牛サーロインのポワレ 3種のスペイン風コンディメント添え（プラス3,000円で変更出来ます）
デザート下記より1品
・バスクチーズケーキ
・クレマ・カタラーナ
・コーヒー または 紅茶
提供期間：〜2026/9/1（火）
料金：6,900円
※税・サ込
画像：レストラン&バー「Larboard」／インターコンチネンタル横浜Pier8
都会にいながら開放的な気分に浸れるテラス席。横浜なら、海に面したテラス席も。そこで、オーシャンビューのテラス席が選べるランチプランを厳選。海外リゾートのような雰囲気漂うおしゃれなお店ばかりだから、プチ贅沢な週末のデートや2人の記念日など、いつもと違う特別なランチタイムを過ごしたいときにぴったり！
・横浜のオーシャンビューテラス席で楽しめるランチを厳選。休日のデートや記念日にもぴったり
・アニヴェルセルカフェみなとみらい横浜：海に面した水辺のテラス席で、シェフ特製の記念日ランチがいただける
・ブラウアターフェル横浜店：潮風を感じながら地中海料理のランチを。プリモとメイン、デザートを選べるプリフィクスコースがおすすめ
・レストラン&バー「Larboard」／インターコンチネンタル横浜Pier8：テラス席からは海を行き交う船も眺められる。ランチコースはメインとデザートをセレクト可
◆アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜（みなとみらい）
パリの街角のような水辺のテラスで、特別な日のフレンチランチを
みなとみらい駅からほど近く、フランス語で“記念日”を意味する「アニヴェルセル」を店名に掲げたカフェレストラン。時にチャペルの鐘の音が響き渡るロマンティックなロケーションで、特別な日にふさわしいフレンチが堪能できる。
広い空と美しい海を望む水辺のテラス席は、パリの街角を思わせるおしゃれな雰囲気。開放的な気分に浸りながら、ゆったりと食事を楽しんで。
おすすめは、シェフ特製の前菜からスープ、肉料理、デザートまでの全4皿が味わえる一番人気のランチコース。食後には、ブーケをイメージしてブレンドされた、バラとライチの香りが特徴のオリジナルフレーバーティーも。華やかな料理とともに、記憶に残る幸せなひとときを。
▼おすすめプラン
【人気No1】記念日ランチコース 全4皿+食後のカフェ
店舗名：アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜
住所：神奈川県横浜市中区新港2-1-4
メニュー例：
【前菜】
サラダ・ジャルダン
〜15種のガーデン風サラダ〜
【2品目】
パリ・ソワール
【肉料理】
ハーブ三元豚肩ロースのグリル
旬彩 マスタードソース
【デザート】
パティシエ特製デザート
※メッセージプレートをご希望のお客様はメッセージ1つにつき+500円でご用意可
【食後のカフェ】
・コーヒー
・オリジナルブレンドティー”ロマンス”
提供期間：〜2026/7/16（木）
料金：3,900円、お子様プレート（5〜10歳程度）1,300円
※税・サ込
◆ブラウアターフェル横浜店（馬車道）
海風を感じるオーシャンビューのテラスで、好みの料理を選ぶプリフィクスランチ
馬車道駅から徒歩10分の「MARINE＆WALK YOKOHAMA」内に店を構え、新鮮なシーフードやグリル料理などの地中海料理が味わえる「ブラウアターフェル横浜店」。
リゾート感あふれる特等席のテラスは、みなとみらいらしい景色を眺めながら心地よい海風を感じられるオープンな空間。ペット同伴で食事を楽しむこともできる。
休日のデートや友人とのランチには、好みに合わせて選べる全4品のプリフィクスコースを。前菜盛り合わせに始まり、スパゲティやペスカトーレから選べるプリモ、山形豚や鮮魚と牡蠣、国産牛リブロースなどのグリルから選べるメイン、さらにデザートまで大満足のラインナップ。海辺の空間で、優雅な昼下がりを満喫してみては。
▼おすすめプラン
【プリフィクスコース】選べるプリモ、デザートなど
店舗名：ブラウアターフェル横浜店
住所：神奈川県横浜市中区新港1-3-1 MARINE&WALK YOKOHAMA 2F C-6
メニュー例：
・前菜盛合せ
・プリモ↓以下3品から1品↓
1.カニトマトクリームスパゲッティ
2.ペスカトーレリングイネ（＋500円）
3.サルシッチャクリームパスタ（＋300円）
・メイン↓以下3品から1品↓
1.山形豚グリル
2.本日鮮魚と牡蠣のグリル（＋500円）
3.国産牛リブロースグリル（＋500円）
・デザート↓以下3品から1品↓
1.パンナコッタと季節のジェラート
2.本日のデザート
3.アイスの盛り合わせ
提供期間：通年
料金：2,970円
※税・サ込
◆レストラン&バー「Larboard」／インターコンチネンタル横浜Pier 8（馬車道）
港を行き交う船を眺めるテラス席で、地元食材を活かしたラグジュアリーなランチを
馬車道駅から徒歩10分、新港ふ頭に位置するラグジュアリーホテル「インターコンチネンタル横浜Pier 8」のレストラン&バー「Larboard」。近海で獲れる新鮮な海の幸や三浦野菜など、地元・神奈川県の食材をふんだんに取り入れ、丁寧に仕立てられた料理を楽しめる。
海風を感じる開放感たっぷりのテラス席は、港を行き交う船などを眺められる絶好のロケーション。日常使いはもちろん、記念日などの特別な日にも上質な時間を約束してくれる。
注目のプランは、メインとデザートが選べる全4皿のスペイン料理ランチコース。「シーザーサラダ マンチェゴチーズ、チョリソー、半熟卵添え」や「葡萄と蛸のコンカッセ、バジルオイルを添えた冷製ガスパチョ」を味わった後は、メインへ。「シーフードパエリア」や「いさきとムール貝、帆立のアクアパッツァ仕立て」などから好みのものをセレクトできる。海を間近に感じる特等席で、ホテルならではの贅沢な美食体験を大切な人と堪能して。
▼おすすめプラン
ランチコース~Mar~メインとデザートが選べるスペイン料理全4皿
店舗名：レストラン&バー「Larboard」／インターコンチネンタル横浜Pier 8
住所：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 インターコンチネンタル横浜Pier 8 2F
メニュー例：
・シーザーサラダ マンチェゴチーズ、チョリソー、半熟卵添え
・葡萄と蛸のコンカッセ、バジルオイルを添えた冷製ガスパチョ
メイン料理下記より1品
・シーフードパエリア
・いさきとムール貝、帆立のアクアパッツァ仕立て
・国産ポーク、ロメスコソース、季節野菜
・山形牛サーロインのポワレ 3種のスペイン風コンディメント添え（プラス3,000円で変更出来ます）
デザート下記より1品
・バスクチーズケーキ
・クレマ・カタラーナ
・コーヒー または 紅茶
提供期間：〜2026/9/1（火）
料金：6,900円
※税・サ込