フジテレビの小澤陽子アナウンサーが１８日に自身のインスタグラムを更新し、退社したことを報告した。今年３月に退職することを公表した小澤アナは、この日の投稿で「フジテレビ局員として最後の日」を終えたと伝えた。同局ではアナウンサーが大量離職する事態となっており、約２年で定年退職者も含めると１０人が去った。来月にも竹内友佳アナの退社が控えている。

小澤アナは「１１年間ありがとう、８ちゃんねる！」と題して投稿。「最終出社日、行きの電車で入社当時よく聴いていた曲を聴きながら乗っていたら、絶対泣かないと思っていたのに喉が熱く、自然に涙が…。満員電車の中 毎日通い、特別に見えなくなっていたレインボーブリッジやフジテレビのお台場の景色…最終日のこの日は、すべてが特別に見えました」としみじみ。

これまでを回顧し「１１年間で出逢えたすべての方々、番組をより良い物にしようと一緒にがんばる仲間、経験させていただいた数々の現場。直接お会いしたことがなくとも、インスタでも沢山支えてきてくださった皆様。そして、自分らしく新しい世界に飛び込むと決めた私を温かく背中を押して送ってくれる、懐の深い会社の存在。全てに感謝です」と周囲の支えや会社に感謝した。

今後については「『個の小澤陽子』として、挑戦を続ける人生を歩んでいきます」とし、「こちらのＳＮＳでも、引き続き日頃の様子を投稿していくので、今後とも温かく見守っていただけますと嬉（うれ）しいです！」とメッセージ。「＃１１年の写真はまた後日 ＃ＡＲＩＧＡＴＯ ＃フジテレビ局員として最後の日」とハッシュタグをつけ、社屋をバックに記念撮影した。

２０１５年入社の小澤アナはニュースバラエティー番組「全力！脱力タイムズ」のキャスターとして人気に。「みんなのＫＥＩＢＡ」やニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」なども担当。プライベートでは２２年１０月に会社経営者の男性と結婚し、２４年２月には第１子女児の出産を発表している。今年３月に、６月をもって退社することを発表し、理由については「キャリアを重ねる中で、自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨らんでいきました」「一度きりの人生において、“今の私”だからこそ描ける価値観を形にするべく、この度新しい一歩を踏み出す決意をいたしました」と説明した。

フジテレビではアナウンサーが大量退職する事態となっている。２０２４年８月には渡邊渚アナが辞め、同１２月に木下康太郎アナも。２０２５年に入ると３月に西岡孝洋アナ、椿原慶子アナ、永島優美アナが退社し、同６月には岸本理沙アナ、同８月に青嶋達也アナが定年を迎え退職。同１２月には藤本万梨乃アナが退社した。そして今月１５日には勝野健アナが退職。また今年３月には竹内友佳アナが、７月上旬に退社することを公表した。若手からベテランまで退社ドミノが止まらない。

同局の清水賢治社長は今年３月の会見でアナウンサーの大量退社に言及し「寂しい面はあるが、自分の人生をもっと豊かに生きたいという可能性があるなら応援したい。アナウンサーに限らず、定年まで勤め上げるのではなく外でチャレンジしたいという方は毎年必ずいる。（会社の）外に出たからといってフジテレビで仕事できなくなるわけではないし、ぜひ仕事してほしい」と述べた。