【出演アーティスト一覧】Venue101のスタジオゲストはAぇ! group、Kvi Baba×KREVA、THE JET BOY BANGERZ、JI BLUE、≠MEの5組
NHK音楽番組『Venue101』（毎週土曜 後11：00※生放送）の20日放送回では、Aぇ! group、Kvi Baba×KREVA、THE JET BOY BANGERZ、JI BLUE、≠MEの5組が生出演＆生パフォーマンスを披露する。
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
グループで初主演を務める映画が話題のAぇ! groupは、その主題歌である「でこぼこライフ」を歌唱。ハイテンションな応援ソングで、聴く人をポジティブにする。
同番組、3度目の出演となるラッパー・Kvi Babaは、“ヒップホップ界のキング”ことKREVAとの共演で「BPM feat. KREVA」を披露。Kvi Babaからのオファーで実現し、ヒップホップチャートで1位を獲るなど話題を呼んでいるビッグコラボに注目だ。
10人組ダンス＆ボーカルグループのTHE JET BOY BANGERZ（通称TJBB）は、最新曲「BLACK SHEEP」をテレビ初披露。振り付けや衣装など至るところにマイケル・ジャクソンのオマージュが散りばめられている同楽曲。今回のマイケル・ジャクソンコーナーを見れば、より深くこの曲の魅力が見えてくるのでは。
JO1とINIから、サッカーを愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット・JI BLUE。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めており、日本代表の背中を押す、公式テーマソング「景色」を歌唱する。
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、≠MEは、グループ初のアリーナツアーを開催するなど躍進を続けており、今回は最新曲「愛くださいませ」をテレビ初披露する。
今回の放送は、45分拡大版。スペシャル企画として、世界的に再注目される「マイケル・ジャクソン」を特集する。1969年にジャクソン5でデビューして以来、ダンス・ボーカル・ライブパフォーマンス・映像作品などで音楽界に影響を与え続けてきたマイケル・ジャクソン。スタジオでは、「私の好きなマイケル」というテーマで、ゲストアーティストたちが、好きなダンスパフォーマンスやボーカルなど、それぞれの思い入れを語る。
さらに、幼少期からマイケルのダンスをカバーするなど“ファン歴17年”のマイケル通であるTAKI（THE JET BOY BANGERZ）によるクイズの出題も。
また、もう一つのスペシャル企画である「FIFAワールドカップ」をテーマにした特集も実施。日々熱戦が繰り広げられている同大会。ゲストアーティストによる「ワールドカップにまつわるアンケート」の回答をもとに、サッカー日本代表が出場した過去8大会の試合映像から、“アーティストが思い出に残るシーン”を、NHKに残る映像で振り返る。
さらに、2002年から続く歴代の「NHKサッカーテーマ」も紹介。ポルノグラフィティ、ORANGE RANGE、Superfly、椎名林檎、Suchmos、King Gnu…聴けばあの頃の記憶が蘇る、それぞれのパフォーマンス映像が放送される。
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
グループで初主演を務める映画が話題のAぇ! groupは、その主題歌である「でこぼこライフ」を歌唱。ハイテンションな応援ソングで、聴く人をポジティブにする。
10人組ダンス＆ボーカルグループのTHE JET BOY BANGERZ（通称TJBB）は、最新曲「BLACK SHEEP」をテレビ初披露。振り付けや衣装など至るところにマイケル・ジャクソンのオマージュが散りばめられている同楽曲。今回のマイケル・ジャクソンコーナーを見れば、より深くこの曲の魅力が見えてくるのでは。
JO1とINIから、サッカーを愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット・JI BLUE。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めており、日本代表の背中を押す、公式テーマソング「景色」を歌唱する。
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、≠MEは、グループ初のアリーナツアーを開催するなど躍進を続けており、今回は最新曲「愛くださいませ」をテレビ初披露する。
今回の放送は、45分拡大版。スペシャル企画として、世界的に再注目される「マイケル・ジャクソン」を特集する。1969年にジャクソン5でデビューして以来、ダンス・ボーカル・ライブパフォーマンス・映像作品などで音楽界に影響を与え続けてきたマイケル・ジャクソン。スタジオでは、「私の好きなマイケル」というテーマで、ゲストアーティストたちが、好きなダンスパフォーマンスやボーカルなど、それぞれの思い入れを語る。
さらに、幼少期からマイケルのダンスをカバーするなど“ファン歴17年”のマイケル通であるTAKI（THE JET BOY BANGERZ）によるクイズの出題も。
また、もう一つのスペシャル企画である「FIFAワールドカップ」をテーマにした特集も実施。日々熱戦が繰り広げられている同大会。ゲストアーティストによる「ワールドカップにまつわるアンケート」の回答をもとに、サッカー日本代表が出場した過去8大会の試合映像から、“アーティストが思い出に残るシーン”を、NHKに残る映像で振り返る。
さらに、2002年から続く歴代の「NHKサッカーテーマ」も紹介。ポルノグラフィティ、ORANGE RANGE、Superfly、椎名林檎、Suchmos、King Gnu…聴けばあの頃の記憶が蘇る、それぞれのパフォーマンス映像が放送される。