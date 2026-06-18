プロカメラマンが実証するPGYTECHのハーネス！1オペ3台体制でイベント撮影のミスを劇的に減らす方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「MicchiVlogミッチーブログ」が、「【PGYTECH】プロが使う理由！カメラマン必須！1オペ3台使えて速射性爆上がり！シャッターチャンスを逃さない！カメラストラップマスター/ハーネス【MicchiVlog/772】」を公開した。動画では、映像クリエイター兼フォトグラファーのミッチーが、イベント撮影におけるシャッターチャンスを逃さないための必須アイテムとして、PGYTECHの「CameraStrapMaster（カメラストラップマスター）」を紹介している。



ミッチーは近年、イベントやコンサートなどの写真撮影が増加している現状を説明。刻一刻と状況が変わる現場では「速射性」が求められ、レンズ交換の時間を省くために広角と望遠の2台のカメラを使い分けるスタイルをとっている。しかし、従来のストラップでは2台を交差させて掛けると「使っているうちに絡まってしまう」という課題があった。



そこで導入したのがPGYTECHの「カメラストラップマスター」である。両肩で背負うデュアルショルダータイプのハーネスにより、機材の重さを分散しつつ、左右にカメラを独立して懸架できる。持ち上げる際はストラップ上をレールのように滑るため、スムーズな撮影への移行が可能だ。



さらに、独自の「クイックビーズ」機構により、ワンタッチでカメラの着脱ができる点も高く評価。「撮影前や後の片付けも簡単」と、業務効率化のメリットを強調した。また、付属のストラップを追加することで胸元に3台目のカメラを装着でき、「今まで難しかった1オペ3台が可能になりました」と実演を交えて解説している。



「あくまでお仕事で使われる方、お仕事の効率化を上げたい方向け」としつつも、複数台のカメラを効率よく運用したいユーザーにとって、本製品は強力なサポートツールとなる。シャッターチャンスを確実にモノにしたいカメラマンにとって、導入を検討すべきアイテムと言えるだろう。