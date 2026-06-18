この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YukkeTube【100キロウォーク(ウルトラウォーキング)を歩く】」が「しおや100キロウォーク」の動画を公開しました。ユッケさんが、栃木県塩谷町で開催された「しおや100kmウォーク2026」に挑戦し、完歩・完食・完飲の「3完王」を目指す様子が収められています。



動画は2026年4月18日～19日にかけて行われた大会の模様をスタートからゴールまで追っています。「しおや100kmウォーク」は豊富なエイド数で知られ、完歩よりも提供される食事をすべて食べる「完食」のほうが大変だと言われるほど。ユッケさんは、100kmコースを歩き切る「完歩」、全エイドの食事を制覇する「完食」、そして苦手なコーヒーをすべて飲み干す「完飲」の3つを達成するミッションを掲げスタートしました。



序盤は、東古屋湖でのまんじゅうや、伴瀬さんのご自宅エイドでの豚汁など、地元の方々の温かいおもてなしを堪能。「具材の旨みが溶けた豚汁、うまかった～！！」と笑顔を見せ、順調に歩みを進めます。しかし、おにぎりセットやうどん、揚げだんごなど、次々と提供されるボリューム満点のエイド食に、中盤以降は「コーヒーで腹いっぱいすぎて気持ち悪くなってきた」とお腹が悲鳴を上げ始めます。



終盤は、極度の満腹感に耐えながら夜のコースを黙々と歩く過酷な展開に。途中、休憩を挟みながら、なんとかラストスパートをかけます。



苦難を乗り越え、タイム19時間44分で見事にゴール。完歩証と完食証を手にしたユッケさんは「とてもいい大会だった！」と振り返りました。これから100kmウォークに挑戦したい方や、しおや100kmウォークの雰囲気を知りたい方は、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。